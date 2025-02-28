Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок — Finance.ua

Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок Сьогодні 17:16 — Криптовалюта

Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок

Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.

Біткоїн втратив 21% від свого піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася майже на $1 трильйон. Інші криптовалюти, зокрема Ethereum, втратили ще більше. Інвестори чекали чіткої проринокової політики президента США Дональда Трампа, але поки що бачать невизначеність та загрозу нових мит.

Про це пише Reuters.

Ціни на криптовалюту різко впали за останні тижні й поки що не видно передумов для швидкого відновлення. Багато великих цифрових активів втратили майже всі прибутки, які отримали після перемоги Дональда Трампа на виборах, що спершу викликала ажіотаж у галузі.

Читайте також Біткоїн обвалився до 6-тижневого мінімуму

Аналітики вважають, що ринок залишатиметься слабким, доки не з’явиться чіткий сигнал для зростання. Це може бути, наприклад, зниження відсоткових ставок у США або зрозуміла проринокова політика адміністрації Трампа. Біткоїн, найбільша криптовалюта , впав на 21% від піку 20 січня і повернувся до рівня, який був одразу після виборів Трампа.

Причина — втрата надій на створення стратегічного резерву біткоїна та загроза нових мит, що знижує інтерес до ризикових активів. Інші криптовалюти просіли ще більше. Ethereum подешевшав на понад 40% із грудня, а мем-коїн Трампа, який він запустив перед інавгурацією, втратив 80% від січневого піку, за даними CoinMarketCap.

Трамп обіцяв підтримувати криптовалюти, називав себе «криптопрезидентом» і говорив про створення національного резерву біткоїна. Він також призначив прихильників криптоіндустрії на ключові посади. За його керівництва SEC закрила справи проти кількох криптокомпаній і припинила судовий позов проти Coinbase.

Але це не сильно вплинуло на ринок, і багато хто вважає, що очікування були завищеними. Замість швидких дій Трамп створив робочу групу для розробки правил регулювання. Інвестори, які сподівалися на негайне скуповування біткоїна урядом, залишилися розчарованими.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.