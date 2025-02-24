Криптоінвестори втратили понад $251 мільйон на мем-коїні LIBRA — Finance.ua

Криптоінвестори втратили понад $251 мільйон на мем-коїні LIBRA Сьогодні 03:28 — Криптовалюта

Криптоінвестори втратили понад $251 мільйон на мем-коїні LIBRA, cryptoslate.com

Скандал навколо мем-коїна LIBRA продовжує загострюватися — стало відомо , що пов’язані з творцями токена особи вивели $99 мільйонів ліквідності, залишивши інвесторів із масовими втратами.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, вісім криптовалютних гаманців, ймовірно, пов’язаних із командою розробників LIBRA, вивели ці кошти — це призвело до знецінення проекту.

Внаслідок цього 86% трейдерів втратили понад $251 мільйон, тоді як невелика частина учасників отримала $180 мільйонів прибутку. Розслідуванням ситуації займається аргентинська влада, оскільки президент країни Хавʼєр Мілей, чий допис у соцмережах сприяв ажіотажу навколо LIBRA, опинився під загрозою імпічменту та можливих кримінальних звинувачень.

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Сам Мілей заперечує будь-яку причетність до проекту, заявивши, що «ніхто не змушував людей інвестувати в монету».

Однак його радник, Гайден Девіс, підтвердив, що особисто контролював виведення близько $100 мільйонів ліквідності, хоча стверджує, що не планував отримувати особистий прибуток із цих коштів.

На момент написання новини (21.02.25) LIBRA торгується за $0,2333, що на 15% нижче за останні 24 години та на 77% менше від пікового значення. Інвестори та аналітики крипторинку розглядають цей випадок як черговий приклад ризиків, пов’язаних зі спекулятивними мем-коїнами та відсутністю жорсткого регулювання у криптосекторі.

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