Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв — Finance.ua

Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв Сьогодні 14:34 — Криптовалюта

Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв, www.financialexpress.com

Президент Аргентини Хав’єр Мілей опинився в центрі гучного скандалу, пов’язаного з підозрами у шахрайстві з криптовалютою LIBRA.

Напередодні він опублікував пост у соцмережі X, у якому рекламував цей мемкоїн, заявляючи, що він допоможе аргентинській економіці, малому бізнесу та стартапам. Після цього монета стрімко зросла в ціні до 4,5 долара, а її капіталізація досягла 4,5 мільярда доларів. Однак вже за кілька хвилин курс обвалився до $0,5, залишивши інвесторів із величезними збитками.

Криптоаналітики припускають, що LIBRA була шахрайською схемою, у якій розробники монети продали свої активи на піку вартості, заробивши близько 87 мільйонів доларів. Натомість звичайні вкладники втратили все.

За кілька годин після скандалу Мілей видалив свій пост, заперечивши будь-яку причетність до проєкту. Він заявив, що «лише підтримав підприємців, як робить це щодня». Однак обурені інвестори не повірили його словам.

Колишня президентка Крістіна Фернандес де Кіршнер звинуватила чинного главу держави в обмані тисяч людей. Управління з боротьби з корупцією розпочало перевірку можливих порушень, а Палата фінансових технологій офіційно визнала LIBRA шахрайською схемою.

На тлі скандалу опозиційний депутат Леандро Санторо заявив, що ситуація «ганьбить країну в міжнародному масштабі» і вимагає розгляду питання про імпічмент президента. Сам Мілей створив спеціальну слідчу групу для аналізу всіх деталей інциденту.

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