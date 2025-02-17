Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв

Криптовалюта
70
Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв
Президенту Аргентини загрожує імпічмент через рекламу криптовалютних шахраїв, www.financialexpress.com
Президент Аргентини Хав’єр Мілей опинився в центрі гучного скандалу, пов’язаного з підозрами у шахрайстві з криптовалютою LIBRA.
Напередодні він опублікував пост у соцмережі X, у якому рекламував цей мемкоїн, заявляючи, що він допоможе аргентинській економіці, малому бізнесу та стартапам. Після цього монета стрімко зросла в ціні до 4,5 долара, а її капіталізація досягла 4,5 мільярда доларів. Однак вже за кілька хвилин курс обвалився до $0,5, залишивши інвесторів із величезними збитками.
Криптоаналітики припускають, що LIBRA була шахрайською схемою, у якій розробники монети продали свої активи на піку вартості, заробивши близько 87 мільйонів доларів. Натомість звичайні вкладники втратили все.
За кілька годин після скандалу Мілей видалив свій пост, заперечивши будь-яку причетність до проєкту. Він заявив, що «лише підтримав підприємців, як робить це щодня». Однак обурені інвестори не повірили його словам.
Читайте також
Колишня президентка Крістіна Фернандес де Кіршнер звинуватила чинного главу держави в обмані тисяч людей. Управління з боротьби з корупцією розпочало перевірку можливих порушень, а Палата фінансових технологій офіційно визнала LIBRA шахрайською схемою.
На тлі скандалу опозиційний депутат Леандро Санторо заявив, що ситуація «ганьбить країну в міжнародному масштабі» і вимагає розгляду питання про імпічмент президента. Сам Мілей створив спеціальну слідчу групу для аналізу всіх деталей інциденту.
За матеріалами:
Процес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.