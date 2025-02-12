Найближчими тижнями на біткоїн очікує колапс перед зростанням, — аналітик — Finance.ua
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Найближчими тижнями на біткоїн очікує колапс перед зростанням, — аналітик

Криптовалюта
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Найближчими тижнями на біткоїн очікує колапс перед зростанням, — аналітик
Найближчими тижнями на біткоїн очікує колапс перед зростанням, — аналітик
Біткоїн може зіткнутися з найгіршою фазою консолідації в найближчі тижні, вважає аналітик під псевдонімом Dave the Wave. Він здобув репутацію точного прогнозиста після передбачення обвалу крипторинку в травні 2021 року.
За його оцінками, BTC може повторити торішню модель, коли ціна досягла $74 000, а потім впала нижче $50 000.
На основі аналізу Fibonacci, аналітик очікує, що курс біткоїна може скоригуватися до $81 000 перед потенційним відновленням. Він зазначає, що розчарування інвесторів через відсутність стрімкого зростання не повинне затьмарювати загальну технічну картину: подібні консолідації є природними в довгострокових ринкових циклах.
Найближчими тижнями на біткоїн очікує колапс перед зростанням, — аналітик
Попри короткострокові ризики, Dave the Wave залишається оптимістом щодо довгострокових перспектив біткоїна. Його модель логарифмічної кривої зростання (LGC) вказує на потенційне зростання BTC до $260 000 до кінця року. Додатковим аргументом є індикатор MACD, який сигналізує про можливість зміни тренду та відновлення висхідного руху.
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Нагадаємо — криптовалютний ринок зазнав найбільшої ліквідації в історії після різкого падіння цін 3 лютого 2025 року. Це сталося на фоні заяв Дональда Трампа щодо введення агресивних мит на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю.
За матеріалами:
noworries
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