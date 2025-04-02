Женщина выбросила флешку с доступом к биткоинам на сумму $3,8 млн — Finance.ua
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Женщина выбросила флешку с доступом к биткоинам на сумму $3,8 млн

Криптовалюта
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Женщина выбросила флешку с доступом к биткоинам на сумму $3,8 млн
Женщина выбросила флешку с доступом к биткоинам на сумму $3,8 млн
Жительница британского городка Маркет-Гарборо Элли Харт (Ellie Hart) потеряла доступ к флешке, где хранился доступ к криптокошельку, на котором хранились биткоины на сумму свыше $3,8 млн.
Об этом сообщает Daily Star.
По словам Элли Харт, работавшей учительницей, она решила навести порядок в ящиках и, не задумываясь, избавилась от флешки вместе со старыми чеками, батарейками и кабелями. Женщина полагала, что это один из ее рабочих USB-носителей. На самом деле устройство содержало доступ к криптокошельку ее партнера Тома, который приобрел биткоины еще в 2013 году.
После безуспешных поисков Том поинтересовался, не видела ли она маленький черный USB-накопитель, который он использовал для хранения биткоинов.
«Я замерла. Я мгновенно поняла. Мое сердце просто оборвалось. Я сказала ему: „Кажется, я его выбросила“. Меня накрыла волна паники», — сказала Харт.
Позже пара даже проверила выброшенный мусор и раскрыла мусорные пакеты в надежде найти флешку, однако им ничего не удалось. Впоследствии Элли Харт назвала этот случай «худшей ошибкой в ​​жизни».
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