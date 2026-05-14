Военный сбор направят исключительно на зарплаты военнослужащих

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15167, предусматривающий направление всех поступлений от военного сбора исключительно на денежное довольствие военнослужащих. Для этого в государственном бюджете планируется создать отдельный специальный фонд.
Что предлагает законопроект
Документ предусматривает создание специального фонда в составе государственного бюджета, в который будут зачисляться все средства от военного сбора.
В случае окончательного принятия закона, с 1 января 2027 года эти поступления в полном объеме будут направляться на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины.
В настоящее время средства от военного сбора поступают в общий фонд государственного бюджета и могут использоваться на разные нужды.
Авторы законопроекта отмечают, что военный сбор имеет четкое назначение — поддержка сектора безопасности и обороны. Поэтому, по их мнению, эти средства должны быть законодательно отделены от бюджетных расходов.
Также инициатива призвана:
повысить прозрачность бюджетного процесса;
обеспечить целевое использование средств;
создать стабильный источник финансирования для выплат военным;
усилить доверие налогоплательщиков к бюджетной политике государства.
В пояснительной записке отмечается, что государственный бюджет на 2026 год был принят с высоким дефицитом. На этом фоне в обществе звучит критика по поводу финансирования отдельных программ, не имеющих прямого отношения к обороне.
Именно поэтому авторы законопроекта считают необходимым закрепить на законодательном уровне, что средства от военного сбора не могут использоваться на второстепенные расходы.
Что это значит для налогоплательщиков
В случае принятия закона, украинцы смогут быть уверены, что уплаченный ими военный сбор направляется непосредственно на денежное довольствие военнослужащих, а не на другие статьи государственного бюджета.
Ранее мы писали, что в 2025 году поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).
Также Finance.ua сообщал, что физические лица-предприниматели на едином налоге первой, второй и четвертой групп могут получить штрафы и пеню в случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора.