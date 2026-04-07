Рада продлила военный сбор на три года после войны
Верховная Рада Украины 7 апреля приняла в целом законопроект № 15110, который предусматривает продление действия военного сбора на три года после завершения войны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Продолжение уплаты военного сбора — это ответственное и необходимое решение, которое позволяет обеспечить предполагаемое и стабильное финансирование сферы обороны как во время военного положения, так и после его завершения. Средства военного сбора будут иметь целевую направленность через специальный фонд государственного бюджета, что будет гарантировать их эффективное и прозрачное использование», — говорится.
Принятие закона является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Что предусматривает закон
Закон предусматривает продолжение уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.
Ставки военного сбора
Законом предусмотрено, что в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, будут действовать текущие ставки военного сбора:
- для физических лиц — 5% (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
- для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;
- для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.
Куда направят средства
Военный сбор будет засчитываться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будет направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.
По расчетам Минфина, продолжение взимания военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах позволит привлекать в госбюджет около 140 млрд гривен в год.
Поделиться новостью
