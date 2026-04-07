0 800 307 555
ру
Рада продлила военный сбор на три года после войны

Казна и Политика
77
Верховная Рада Украины 7 апреля приняла в целом законопроект № 15110, который предусматривает продление действия военного сбора на три года после завершения войны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Продолжение уплаты военного сбора — это ответственное и необходимое решение, которое позволяет обеспечить предполагаемое и стабильное финансирование сферы обороны как во время военного положения, так и после его завершения. Средства военного сбора будут иметь целевую направленность через специальный фонд государственного бюджета, что будет гарантировать их эффективное и прозрачное использование», — говорится.
Принятие закона является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает продолжение уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.

Ставки военного сбора

Законом предусмотрено, что в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, будут действовать текущие ставки военного сбора:
  • для физических лиц — 5% (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
  • для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;
  • для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.

Куда направят средства

Военный сбор будет засчитываться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будет направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.
По расчетам Минфина, продолжение взимания военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах позволит привлекать в госбюджет около 140 млрд гривен в год.
По материалам:
Finance.ua
Верховная РадаЗаконопроектыНалогиВоенный сбор
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems