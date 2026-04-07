Рада продлила военный сбор на три года после войны Сегодня 16:25 — Казна и Политика

Верховная Рада Украины 7 апреля приняла в целом законопроект № 15110, который предусматривает продление действия военного сбора на три года после завершения войны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Продолжение уплаты военного сбора — это ответственное и необходимое решение, которое позволяет обеспечить предполагаемое и стабильное финансирование сферы обороны как во время военного положения, так и после его завершения. Средства военного сбора будут иметь целевую направленность через специальный фонд государственного бюджета, что будет гарантировать их эффективное и прозрачное использование», — говорится.

Принятие закона является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает продолжение уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.

Ставки военного сбора

Законом предусмотрено, что в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, будут действовать текущие ставки военного сбора:

для физических лиц — 5% (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);

(для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором); для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;

от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года; для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.

Куда направят средства

Военный сбор будет засчитываться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будет направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

По расчетам Минфина, продолжение взимания военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах позволит привлекать в госбюджет около 140 млрд гривен в год.

