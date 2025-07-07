Польский ритейлер планирует экспансию в Украину — Finance.ua

Польский ритейлер планирует экспансию в Украину Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Польский ритейлер планирует экспансию в Украину

Совладелец популярной польской торговой сети Best Market Сергей Колесник заявил о намерениях выйти на украинский рынок. В случае стабилизации военной ситуации, компания рассмотрит открытие магазинов в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его интервью польскому профильному порталу Wiadomości Handlowe.

На сегодняшний день сеть развивает бренды Best Market, Foodex24, Foodex Express и Best Beer. Именно удобный формат магазинов Foodex Express, по словам Колесника, имеет самый большой потенциал для украинского рынка. Окончательное решение касательно бренда будет принято с учетом украинских реалий, однако в настоящее время компания только «смотрит одним глазом» в сторону Украины и воздерживается от тестирования или запуска активностей до завершения боевых действий.

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«Как только ситуация успокоится, мы вернемся к вопросу экспансии в Украину. Потенциал для развития магазинов удобств там очень велик», — сказал Колесник.

Компания также активно работает над оптимизацией логистических процессов. Центральный склад в Варшаве площадью 4 тыс. м² принимает товары, в том числе из Украины, однако доставка из Украины может длиться как три дня, так и тридцать. Именно поэтому группа планирует в 2025—2026 гг. расширить складские площади и завершить внедрение современного программного обеспечения для обработки заказов в пищевом секторе.

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Кроме розничной торговли, компания тестирует и другие направления: в частности, в Лодзе открыт ресторан, который работает рядом с супермаркетом Best Market. Это решение стало ответом на запрос клиентов. И хотя открытие новых ресторанов — не в приоритете, нынешний проект рассматривается как качественное дополнение к ритейл-бизнесу.

Best Market и Foodex Express остаются успешными даже в контексте изменений социальных настроений в Польше. По словам Колесника, клиентская база только растет, включая как поляков, так и украинцев, ставших постоянными покупателями.

Діло По материалам:

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