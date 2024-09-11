Польский банковский сектор готов присоединиться к восстановлению Украины — Finance.ua
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Польский банковский сектор готов присоединиться к восстановлению Украины

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Польский банковский сектор готов присоединиться к восстановлению Украины
Польский банковский сектор готов присоединиться к восстановлению Украины
Банковский сектор Польши в целом заинтересован и хочет участвовать в бизнес-процессах по восстановлению Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией польских банков (ZKP), передает Совет по сотрудничеству с Украиной.
Согласно опросу, в 95% банков, что составляет 70% рынка, отметили, что заинтересованы в участии в процессах, связанных с восстановлением Украины.
Основными причинами такого интереса польские банки называют ожидания своих клиентов (80%), мотивация солидарности (70%), долгосрочная перспектива доходов (70%).

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Отмечается, что 81% клиентов польских банков заинтересованы в бизнес-процессах, связанных с восстановлением Украины, незаинтересованными оказались только 5% клиентов банков, а 14% не определились по этому поводу.
Анкетирование показало, что 81% польских банков заинтересованы финансовыми инструментами в рамках программы Ukrainian Facility, 19% не определились по этому поводу.
В то же время в ответ на вопрос, владеют ли банки информацией, как и каким образом можно использовать финансовые инструменты из программы «Инструмент ради Украины», лишь 10% польских банков отметили, что владеют такой информацией, а 76% ответили отрицательно.
По материалам:
Finance.ua
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