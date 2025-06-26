Deloitte посчитала влияние беженцев из Украины на польскую экономику — Finance.ua

Deloitte посчитала влияние беженцев из Украины на польскую экономику Сегодня 17:01 — Мир

О том, что украинцы в Польше тяжело работают, свидетельствуют многие отчеты, в частности Центрального статистического управления и Национального банка Польши, а недавно — известной консалтингово-аудиторской компании Deloitte, которая по заказу УВКБ ООН (UNHCR) подготовила отчет под названием «Анализ влияния беженцев из Украины на польскую экономику».

Об этом пишет Gazeta Olsztynska.

В Польше до сих пор существует сильное убеждение, что беженцы из Украины живут, пользуясь социальной помощью.

«Цены в магазинах растут из-за войны, из-за инфляции, а они живут, пользуясь социальной помощью, и все равно жалуются. Это просто несправедливо», — это утверждение одного из респондентов исследования «Поляки об Украине и польско-украинских отношениях», опубликованного в январе 2025 года Центром Мерошевского.

Между тем вышеупомянутый отчет показывает, что беженцы из Украины внесли вклад в развитие ВВП Польши в размере 2,7 процента в 2024 году, а семеро из десяти граждан Украины, сбежавших от войны в Польшу, имеют работу.

Одинокие женщины возглавляют 67 процентов семей украинских беженцев — часто вдали от близких, с военной травмой, но все еще работают и содержат детей. Уровень занятости женщин-беженок составляет 70 процентов, в то время как для граждан Польши он составляет 72 процента.

Из основного в отчете:

1. Работа является главным источником дохода.

В SEIS (Опрос социально-экономических данных, май-июнь 2024 года) до 80 процентов доходов домохозяйств беженцев поступали из заработной платы или самозанятости. Только 14 процентов доходов поступали из польских выплат, а 4 процента — из украинских. Остальные — это незначительные другие доходы.

2. Процент занятых и зарплат растет.

Уровень занятости беженцев вырос с 61 процента (2023 год) до 69 процентов в 2024 году, а медианная зарплата нетто (после вычета налогов и социальных взносов) выросла с 3100 злотых до 4000 злотых, приближаясь к медиане в экономике в целом.

3. Помощь скромная и в основном универсальная.

Наиболее распространена помощь 800+ (детская) — ее получают 42 процента семей беженцев. 5 процентов пользуются помощью на жилье, а 4 процента — помощью по инвалидности.

4. Налоговые и социальные взносы превышают расходы.

Дополнительные налоги и социальные взносы от беженцев увеличили доходы государственного финансового сектора на 47 миллиардов злотых в 2024 году (2,7 процента всех доходов), полностью компенсируя первоначальные расходы на помощь.

5. Импульс для ВВП, а не бремя.

Если бы беженцы исчезли, ВВП Польши был бы на 2,7 процента ниже в 2024 году; модель показывает рост до 3,2 процента в 2030 году. Благодаря работе, предпринимательству и потреблению они вносят большой вклад в ВВП.

6. Отсутствие негативного влияния на поляков.

В регионах, где доля занятых беженцев выросла на 1 процентный пункт, занятость поляков выросла на 0,5 процентного пункта, а безработица уменьшилась на 0,3 процентного пункта. Данных о падении заработной платы не было, а в некоторых регионах темпы роста заработной платы даже увеличились.

7. Беженцы платят социальн и налоги, как и другие работники.

Лица, занятые по трудовому договору или договору о предоставлении услуг, уплачивают полные социальные взносы. Даже при более низком проценте трудовых договоров, общая сумма этих выплат в значительной степени способствует Фонду социального страхования, что отражается в сальдо доходов бюджета в размере 47 миллиардов злотых.

8. Они восполняют кадровые пробелы и повышают производительность труда.

В отчете отмечается, что приток работников позволил компаниям избежать простоев на перегретом рынке труда и дал возможность полякам перейти к более требовательным, лучше оплачиваемым задачам, что усилило всю экономику.

9. Не только работа по найму — но и предпринимательство.

Беженцы вносят свой вклад в поставку товаров и услуг как работники и предприниматели, поэтому они платят не только налоги на доходы физических лиц, но и налоги на доходы предприятий (линейный налог на прибыль/налог на доходы физических лиц, НДС).

10. Дополнительный внутренний спрос увеличивает налоговую базу.

Потребление свыше 800 тыс. домохозяйств беженцев увеличивает розничный товарооборот и поступления от НДС, что Deloitte включает в общий макроэкономический эффект +2,7 процента ВВП.

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