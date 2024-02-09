Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows — Finance.ua

Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows

Американская компания Apple официально выпустила три приложения для компьютеров на операционной системе Windows — Apple Music, Apple TV и Apple Devices.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В Windows 10 и более поздних версиях вы можете получить доступ к музыке, видеоконтенту и устройствам Apple в отдельных приложениях: Apple Music, Apple TV и Apple Devices», — говорится в сообщении.

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Эти специальные приложения разработаны специально для прослушивания музыки, просмотра контента и управления устройствами Apple. Отмечается, что если компьютер не поддерживает эти приложения, можно продолжать использовать iTunes для Windows.

Что нужно знать о приложениях Apple Music, Apple TV и Apple Devices:

понадобится Windows 10 или более поздняя версия;

необходимо загрузить все три приложения: Apple Music, Apple TV и Apple Devices. Если загрузить только одно из этих приложений, iTunes предложит загрузить два других, чтобы получить доступ к музыкальному и видеоконтенту из медиатеки iTunes;

после загрузки этих приложений можно использовать iTunes только для доступа к своим подкастам и аудиокнигам;

программы Apple Music и Apple TV считывают содержимое медиатеки iTunes, поэтому не следует удалять медиатеку iTunes;

чтобы получить доступ к покупкам в iTunes Store в приложениях Apple Music и Apple TV, необходимо авторизовать компьютер с помощью идентификатора Apple ID.

Для доступа к музыкальному и видеоконтенту из медиатеки iTunes необходимо использовать приложения Apple Music и Apple TV. Для управления iPhone или iPad предназначено приложение Apple Devices.

После загрузки приложений следует проверить наличие обновлений в Microsoft Store.

Издание The Verge сообщает, что эти приложения появились в Microsoft Store еще в 2023 году в качестве предварительных версий, однако Apple убрала со своих страниц отметки о предварительных версиях.

О приложениях Apple TV и Apple Music для Windows корпорация Microsoft объявила еще в октябре 2022 года.

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