Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows — Finance.ua
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Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows

Технологии&Авто
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Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows
Apple официально выпустила три приложения для ПК на Windows
Американская компания Apple официально выпустила три приложения для компьютеров на операционной системе Windows — Apple Music, Apple TV и Apple Devices.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«В Windows 10 и более поздних версиях вы можете получить доступ к музыке, видеоконтенту и устройствам Apple в отдельных приложениях: Apple Music, Apple TV и Apple Devices», — говорится в сообщении.
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Эти специальные приложения разработаны специально для прослушивания музыки, просмотра контента и управления устройствами Apple. Отмечается, что если компьютер не поддерживает эти приложения, можно продолжать использовать iTunes для Windows.

Что нужно знать о приложениях Apple Music, Apple TV и Apple Devices:

  • понадобится Windows 10 или более поздняя версия;
  • необходимо загрузить все три приложения: Apple Music, Apple TV и Apple Devices. Если загрузить только одно из этих приложений, iTunes предложит загрузить два других, чтобы получить доступ к музыкальному и видеоконтенту из медиатеки iTunes;
  • после загрузки этих приложений можно использовать iTunes только для доступа к своим подкастам и аудиокнигам;
  • программы Apple Music и Apple TV считывают содержимое медиатеки iTunes, поэтому не следует удалять медиатеку iTunes;
  • чтобы получить доступ к покупкам в iTunes Store в приложениях Apple Music и Apple TV, необходимо авторизовать компьютер с помощью идентификатора Apple ID.
Для доступа к музыкальному и видеоконтенту из медиатеки iTunes необходимо использовать приложения Apple Music и Apple TV. Для управления iPhone или iPad предназначено приложение Apple Devices.
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Загрузить приложения из Microsoft Store можно по следующим ссылкам: Apple Music, Apple TV, Apple Devices.
После загрузки приложений следует проверить наличие обновлений в Microsoft Store.
Издание The Verge сообщает, что эти приложения появились в Microsoft Store еще в 2023 году в качестве предварительных версий, однако Apple убрала со своих страниц отметки о предварительных версиях.
О приложениях Apple TV и Apple Music для Windows корпорация Microsoft объявила еще в октябре 2022 года.
По материалам:
Діло
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