День финансов: налог на Googlе, рекрутинг в ВСУ, сотрудничество с Nasdaq, помощь Украине в $60 млрд — Finance.ua
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День финансов: налог на Googlе, рекрутинг в ВСУ, сотрудничество с Nasdaq, помощь Украине в $60 млрд

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Во вторник, 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, который предусматривает помощь Украине в $60 млрд. Также Совет ЕС поддержал использование прибыли от замороженных активов рф для Украины.
  • При этом в Минюсте объяснили, что дает Украине решение ЕС в отношении российских активов.
  • Также стало известно, что Siemens закрывает бизнес в россии.
  • Украина может обменять 96 млрд евро субсидий ЕС на смягчение требований «Зеленого курса».
  • Как сообщили в МВФ, Украина заслуживает $42 млрд финпомощи для «поддержки успехов».
Сотрудничество с Nasdaq. Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала.
Рекрутинг в ВСУ. Проект для привлечения специалистов в Сил обороны показал свою эффективность. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua. Уже в январе 2024 года количество подразделений, у которых были предложения работы, достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1586 (+93%).
  • В Украине открыли первый центр, где можно узнать о вакансиях.
  • А вот среди ветеранов растет уровень безработицы. Он вырос до 30,95%.
Выплаты ВПЛ. С 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будут брать совокупный доход всех членов семьи переселенцев.
Налог на Google. Как сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, крупнейшими плательщиками в IV квартале 2023 года стали: GOOGLE, SONY, ETSY, APPLE, META PLATFORMS, WARGAMING GROUP, NETFLIX.
  • Прогрессивная система налогообложения: Гетманцев ответил, когда украинцам ждать реформу.
Новый рекорд: доходы банков. Банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.
  • Страхование военных рисков: в Нацбанке рассказали, как будет работать система.
Где в Европе люди больше всего довольны своей работой. Согласно последнему выпуску отчета, опубликованного Европейской комиссией, Росток в Германии занимает первое место с самыми высокими показателями удовлетворенности работой среди респондентов, потому что у 85% из них — положительные впечатления от работы в этом немецком городе.
📈 Иногда звезды своими выступлениями могут поднять или, наоборот, потопить экономику страны. Взять, например, тур The Eras американской певицы Тейлор Свифт. Это 60 выступлений, 4 млн билетов. Результат — 4,3 млрд долл. в ВВП США. В новой статье мы в деталях все рассмотрим:

Как миллиардные гонорары звезд влияют на экономику разных стран?

Также смотрите яркое видео на эту статью:
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День финансов: налог на Googlе, рекрутинг в ВСУ, сотрудничество с Nasdaq, помощь Украине в $60 млрд
По материалам:
Finance.ua
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