Boeing планирует разместить новые акции для привлечения 10 миллиардов долларов — Finance.ua

Boeing планирует разместить новые акции для привлечения 10 миллиардов долларов
Американская Boeing рассматривает возможность привлечь не менее 10 миллиардов долларов США путем размещения новых акций, в то время как производитель самолетов стремится пополнить денежные резервы, которые сокращаются на фоне забастовки сотрудников компании.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам собеседников агентства, компания сейчас работает с советниками, чтобы изучить все свои варианты.
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Источники добавляют, что увеличение собственного капитала вряд ли произойдет в течение минимум месяца, если производитель самолетов сможет урегулировать забастовку с участием 33 тысяч работников.
Спикер Boeing отказался от комментариев.
Собеседники агентства указывают, что окончательное решение по срокам и сумме не принято, и Boeing все еще может отказаться от этого шага.
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Отмечается, что Boeing находится под давлением, чтобы укрепить свои финансы и сохранить кредитный рейтинг инвестиционного уровня.
Компания находится в шаге от того, чтобы попасть до спекулятивного уровня, что еще больше увеличит затраты на обслуживание ее долговой нагрузки в размере 58 миллиардов долларов США.
Финансовая ситуация лишь ухудшилась из-за забастовки, которая длится уже третью неделю и привела к остановке выпуска однофюзеляжного авиалайнера Boeing, в то время как каждый день остановки еще больше сокращает резервы компании.
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