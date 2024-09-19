Забастовка в Boeing остановила производство самолетов и может стоить миллиарды долларов — Finance.ua

Забастовка в Boeing остановила производство самолетов и может стоить миллиарды долларов Сегодня 05:38 — Фондовый рынок

Забастовка в Boeing остановила производство самолетов и может стоить миллиарды долларов

Boeing и его крупнейший профсоюз возобновят переговоры по контракту, потому что продолжение забастовки, остановившей производство самых популярных самолетов, обойдется авиакомпании в несколько миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Профсоюз, члены которого начали забастовку в прошлую пятницу, требует 40% повышения зарплаты в течение четырех лет во время первых полноценных переговоров с Boeing за 16 лет, что значительно превышает решительно отклоненное предложение компании в 25%.

Аналитики говорят, что длительная забастовка может обойтись Boeing в несколько миллиардов долларов, еще больше усложнив финансовое состояние компании и угрожая снижением ее кредитного рейтинга.

«После целого дня медиации мы разочарованы: компания не была готова и не захотела решать вопросы, которые мы четко назвали основными для завершения этой забастовки: зарплата и пенсия», — заявил профсоюз, представляющая более 30 000 работников заводов Boeing.

«Похоже, что компания не воспринимает медиацию всерьез. Учитывая 96% голосов за забастовку, мы думали, что Boeing наконец-то поймет, что машинисты IAM 751 требуют большего. Мы боремся за справедливость — за то, что мы заслужили за последние 16 лет» , — добавили в профсоюзе.

Забастовка, которая в среду продлится уже шестой день, является первым для Boeing с 2008 года и последним эпизодом в бурном году для компании, начавшегося с инцидента в январе, когда на новом самолете 737 MAX во время полета отвалилась дверная панель.

Boeing и Федеральная служба медиации и примирения США не сразу ответили на электронные письма с просьбой о комментариях вне рабочих часов.

Забастовка остановила производство самых популярных самолетов Boeing 737 MAX, а также широкофюзеляжных самолетов 777 и 767, что повлекло задержки в поставках авиакомпаниям.

Boeing заявила в понедельник, что замораживает наем и рассматривает возможность временных отпусков для уменьшения расходов, поскольку ее баланс уже обременен долгом в 60 миллиардов долларов, а продолжительная забастовка может еще больше навредить компании.

Компания также прекратила размещать большинство заказов на детали для всех программ реактивных самолетов Boeing, кроме 787 Dreamliner, что нанесет ущерб ее поставщикам. В этом году акции компании упали примерно на 40%.

Економічна Правда По материалам:

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