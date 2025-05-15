Сейчас лучшее время для новых санкций против россии: FP назвало главные причины — Finance.ua

Сейчас лучшее время для новых санкций против россии: FP назвало главные причины
Сейчас идеальный момент, чтобы ввести новые санкции в отношении рф. Кремль переживает момент острой уязвимости.
Издание Foreign Policy пишет, что президент США Дональд Трамп в конце апреля упомянул о дополнительных санкциях против россии, что породило надежду на завершение российской войны против Украины. Позже американский лидер снова вернулся к своим привычным способам смягчения путина и давления на Украину.
Если бы Трамп был искренне заинтересован в давлении на путина, то его советники должны были бы сказать ему, что сейчас идеальный момент для этого. Последние недели европейцы демонстрировали единство и устойчивость, выдвигая москве ультиматум: либо соглашайтесь на прекращение огня, либо готовьтесь к широкому спектру новых санкций. Срок истекал в понедельник вечером; не получив поддержки США, европейцы отступили, продлив ультиматум до четверга.
Кремль переживает момент острой уязвимости, который открывает новые возможности для давления на москву, чтобы прекратить войну. Помощник директора Центра стратегических и международных исследований Николас Фентон утверждает, что США и их союзники должны воспользоваться моментом и начать скоординированную кампанию по сокращению российского экспорта и стимулированию оттока капитала.
Некоторые из важнейших российских нефтегазовых компаний до сих пор практически не затронуты санкциями, включая «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».
Замораживание зарубежных счетов этих компаний может вывести из игры десятки миллиардов долларов, говорит руководитель отдела политических исследований Киевской школы экономики Наталия Шаповал. Введение дополнительных санкций в отношении любых компаний или частных лиц, работающих с ними, значительно усложнит ведение бизнеса для московских нефтяных компаний.
Сенатор США Линдси Грэм утверждает, что у законопроекта Сената, который ужесточит санкции против россии, есть поддержка. По данным WSJ, Грэм хочет ввести 500%-ные пошлины на товары, импортируемые из любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран и другие природные ресурсы.
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