Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе — Finance.ua

Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе

Китай подтверждает эффективность своей стратегии на одном из самых крупных и конкурентных автомобильных рынков мира. В Европе достигнута рекордная доля на рынке как гибридных, так и электрических автомобилей.

Об этом пишут Dataforce, Capital и Bloomberg.

Китайские автомобильные бренды во главе с BYD и MG SAIC Motor превысили 9-процентную долю на европейском рынке как гибридных, так и электромобилей, свидетельствуют данные аналитики Dataforce.

Рост доли на сегментах электрических и гибридных автомобилей — здесь у Китая значительное преимущество.

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«Растущий успех обусловлен конкурентоспособными технологиями аккумуляторов и передовым программным обеспечением», — пишет Bloomberg.

Рост продаж гибридов довольно динамичный: в мае 2024 года китайские бренды имели всего 1% на рынке плагин-гибридов; ситуация ровно через год — 12% продаж в этом сегменте. Речь также идет о росте в категории мягких гибридов, где доля китайских производителей составила 7%.

В настоящее время в Европе существуют серьезные опасения по поводу выхода на рынок китайских производителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассматривает возможность введения импортных пошлин на китайские электромобили, которые недавно одобрили США.

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Однако у китайских компаний есть свой план действий.

Китайский автопроизводитель BYD планирует производить малолитражные автомобили в Европе со следующего года. В компании говорят, что вероятные пошлины существенного влияния не возымеют, и вот почему.

«Мы станем европейским производителем. Мы планируем запустить сегмент B в следующем году», — объясняет Пенни Пен, европейский директор по маркетингу BYD, в интервью деловому журналу «Capital».

BYD является крупнейшим в мире производителем электромобилей, опережая Tesla. Также компания считается лидером на китайском автомобильном рынке.

УНН По материалам:

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