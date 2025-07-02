Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе — Finance.ua
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Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе

Технологии&Авто
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Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе
Китайские автобренды получают рекордную долю рынка гибридов и электромобилей в Европе
Китай подтверждает эффективность своей стратегии на одном из самых крупных и конкурентных автомобильных рынков мира. В Европе достигнута рекордная доля на рынке как гибридных, так и электрических автомобилей.
Об этом пишут Dataforce, Capital и Bloomberg.
Китайские автомобильные бренды во главе с BYD и MG SAIC Motor превысили 9-процентную долю на европейском рынке как гибридных, так и электромобилей, свидетельствуют данные аналитики Dataforce.
Рост доли на сегментах электрических и гибридных автомобилей — здесь у Китая значительное преимущество.
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«Растущий успех обусловлен конкурентоспособными технологиями аккумуляторов и передовым программным обеспечением», — пишет Bloomberg.
Рост продаж гибридов довольно динамичный: в мае 2024 года китайские бренды имели всего 1% на рынке плагин-гибридов; ситуация ровно через год — 12% продаж в этом сегменте. Речь также идет о росте в категории мягких гибридов, где доля китайских производителей составила 7%.
В настоящее время в Европе существуют серьезные опасения по поводу выхода на рынок китайских производителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассматривает возможность введения импортных пошлин на китайские электромобили, которые недавно одобрили США.
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Однако у китайских компаний есть свой план действий.
Китайский автопроизводитель BYD планирует производить малолитражные автомобили в Европе со следующего года. В компании говорят, что вероятные пошлины существенного влияния не возымеют, и вот почему.
«Мы станем европейским производителем. Мы планируем запустить сегмент B в следующем году», — объясняет Пенни Пен, европейский директор по маркетингу BYD, в интервью деловому журналу «Capital».
BYD является крупнейшим в мире производителем электромобилей, опережая Tesla. Также компания считается лидером на китайском автомобильном рынке.
По материалам:
УНН
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