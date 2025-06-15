В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей

Технологии&Авто
12
В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей
В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей
Китайские бренды снова выходят в лидеры европейского рынка электромобилей. Компании демонстрируют стремительный рост после прошлогоднего спада из-за введенных пошлин.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также
В апреле доля китайских электромобилей на европейском рынке достигла 8,9% - это самый высокий показатель с июля 2023 года.

Показатели продолжают расти

Лидером роста стала компания BYD Co., опередившая Tesla по количеству зарегистрированных электромобилей в Европе.
Несмотря на жесткие торговые барьеры со стороны ЕС, китайские автопроизводители смогли адаптироваться и укрепить свои позиции не только в сегменте электрокаров, но и среди гибридных моделей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Читайте также
В апреле китайские бренды обеспечили 7,6% продаж гибридов в Европе — еще год назад этот показатель был ниже 1%.
Особенно заметно выросли объемы продаж BYD: за месяц компания зарегистрировала 7 231 электромобиль, что на 169% больше, чем в прошлом году. Общий прирост продаж китайской марки в апреле составил 359%.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems