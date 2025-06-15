В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей — Finance.ua

В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей Сегодня 07:14 — Технологии&Авто

В ЕС выросли до максимума за 9 месяцев продажи китайских электроавтомобилей

Китайские бренды снова выходят в лидеры европейского рынка электромобилей. Компании демонстрируют стремительный рост после прошлогоднего спада из-за введенных пошлин.

Об этом пишет Bloomberg.

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В апреле доля китайских электромобилей на европейском рынке достигла 8,9% - это самый высокий показатель с июля 2023 года.

Показатели продолжают расти

Лидером роста стала компания BYD Co., опередившая Tesla по количеству зарегистрированных электромобилей в Европе.

Несмотря на жесткие торговые барьеры со стороны ЕС, китайские автопроизводители смогли адаптироваться и укрепить свои позиции не только в сегменте электрокаров, но и среди гибридных моделей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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В апреле китайские бренды обеспечили 7,6% продаж гибридов в Европе — еще год назад этот показатель был ниже 1%.

Особенно заметно выросли объемы продаж BYD: за месяц компания зарегистрировала 7 231 электромобиль, что на 169% больше, чем в прошлом году. Общий прирост продаж китайской марки в апреле составил 359%.

Телеканал 24 По материалам:

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