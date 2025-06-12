Китайских производителей электромобилей и тракторов призывают открывать бизнес в Украине — Finance.ua
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Китайских производителей электромобилей и тракторов призывают открывать бизнес в Украине

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Китайских производителей электромобилей и тракторов призывают открывать бизнес в Украине
Китайских производителей электромобилей и тракторов призывают открывать бизнес в Украине, Фото: dpss.gov.ua
Украина призывает производителей электромобилей и сельскохозяйственной техники из Китая открывать украинские предприятия.
Об этом сообщили в Госпродслужбе по итогам китайско-украинской конференции.
В Торгово-промышленной палате Украины прошла китайско-украинская конференция, посвященная развитию партнерства в автомобильной отрасли.
Сейчас многие известные китайские бренды техники официально не представлены в Украине. Поэтому украинцы вынуждены покупать их продукцию через третьи страны, без гарантийного обслуживания и доступа к сервису и запчастям.
«Поэтому так важно создать открытый диалог для китайских компаний, чтобы работать в Украине официально», — отметили в Госпродпотребслужбе.
Участники конференции обсудили, как привлечь китайские компании к работе в Украине напрямую: открывать представительства, сервисные центры, а также создавать совместные предприятия.

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Как отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, открытие официальных сервисных центров позволит украинцам получать полноценное обслуживание авто и техники китайского производства.
Также он обратил внимание на перспективы в сфере аграрной техники. В частности, создание совместного производства позволяет не только улучшить качество техники, но и способствует развитию украинского агросектора.
Участники конференции обсудили следующие темы:
  • что нужно китайским компаниям для старта в Украине;
  • какой поддержки они ждут от государства;
  • преимущества локализации производства;
  • как решить проблемы потребителей посредством официального присутствия брендов.

Успешный пример

В Украине уже два года работает совместный украинско-китайский проект по производству тракторов. Китайские комплектующие используют для сборки техники в Украине. Это один из примеров реального сотрудничества в агросфере и обмене технологиями.
Напомним, по данным Института исследований авторынка, в украинском автопарке растет доля китайских машин — преимущественно в сегменте продаж новых, а также в импорте подержанных моделей и внутренних перепродажах.
Самый популярный в этом сегменте — электрокроссовер китайского производства Volkswagen ID.4 Crozz. На втором месте — Geely CK, а замыкает тройку лидеров Chery QQ. Средний возраст автомобилей в этом сегменте — 9 лет.
По данным Укравтопрома, самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
  1. BYD Song Plus — 179 ед.;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 153 ед.;
  3. Audi Q4 e-tron — 75 ед.;
  4. Zeekr 001 — 63 ед.;
  5. Zeekr 7X — 43 ед.
По материалам:
Finance.ua
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