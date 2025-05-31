Які китайські автівки обирають українські автомобілісти: нові та вживані — Finance.ua

Які китайські автівки обирають українські автомобілісти: нові та вживані
В українському автопарку зростає частка китайських машин — переважно у сегменті продажів нових, а також і в імпорті уживаних моделей та внутрішніх перепродажах.
Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
Ринок вживаних легковиків
Минулого місяця у структурі внутрішніх перепродажів частка легковиків з Китаю склала 1,4%.
Найбільшу популярність в цьому сегменті має електрокросовер китайського виробництва Volkswagen ID.4 Crozz. За місяць перепродано 88 таких авто.
На другому місці — Geely CK із 54 шт., а замикає трійку лідерів Chery QQ (45 одиниць).
Середній вік автомобілів у цьому сегменті — 9 років.
На ринку першої реєстрації імпортованих уживаних машин частка китайських авто становила 1%.
Лідирує Zeekr 001 (34 одиниці), що є представником нового покоління китайських електромобілів преміумкласу.
На другому місці — MG ZS (18 авто), третє займає Zeekr 7X з 17 зареєстрованими одиницями.
Середній вік у цьому сегменті — 3 роки, що свідчить про перевагу сучасних технологій та імпорт молодих електроавто.
Ринок нових легковиків
Значно активніша ситуація на ринку нових легковів з Китаю — у квітні їхня частка склала 14% від усіх перших реєстрацій (кожен сьомий новий автомобіль, зареєстрований в Україні).
Лідером став кросовер з гібридною або повністю електричною силовою установкою BYD Song Plus із результатом 174 реєстрації.
На другому місці — Zeekr 001 (62 шт.), який упевнено закріплюється як представник нового «елітного Китаю».
Третє місце зайняв Audi Q4 — зібраний у КНР для глобальних ринків, включаючи Європу — 56 реєстрацій.
Аналітики зазначають, автомобілі китайського виробництва залишаються помітною, але не визначальною частиною українського авторинку.
Їхня частка наразі скромна на вторинному ринку, натомість серед нових автомобілів китайська збірка досить часто фігурує в документах першої реєстрації.
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