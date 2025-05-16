Китайські електромобілі встановили рекорд на світових ринках — Finance.ua

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Китайські електромобілі встановили рекорд на світових ринках

Технології&Авто
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Китайські електромобілі встановили рекорд на світових ринках
Китайські електромобілі встановили рекорд на світових ринках
Кількість електромобілів, проданих у світі у квітні 2025 року, становила 1,5 мільйона, а з початку року — 5,6 мільйона, повідомила Rho Motion. Світові продажі електромобілів продовжують зростати на 29% з початку року у січні-квітні 2025 року порівняно з січнем-квітнем 2024 року.
Огляд продажів електромобілів у січні-квітні 2025 року порівняно з січнем-квітнем 2024 року, % з початку року:
  • Глобально: 5,6 мільйона, +29%.
  • Китай: 3,3 мільйона, +35%.
  • Європа: 1,2 мільйона, +25%.
  • Північна Америка: 0,6 мільйона, +5%.
  • Решта світу: 0,5 мільйона, +37%.
Китайські електромобілі встановили рекорд на світових ринках

Європа

Європейський ринок електромобілів зріс на 25% за перші чотири місяці року, досягнувши 1,2 мільйона проданих одиниць. Продажі акумуляторних електромобілів (BEV) зросли на 29% з початку року, продовжуючи випереджати продажі гібридних електромобілів із заряджанням від мережі (PHEV) (зростання на 16%). Це пов’язано з зацікавленням автовиробників просувати повністю електричні продажі, щоб досягти цільових показників викидів на 2025 рік.
Кілька великих автомобільних ринків продовжують зростати високими темпами, при цьому Німеччина зросла на 42% з початку року, Італія — на 56%, Іспанія — на 57%, а Велика Британія — на 32%. Франція залишається на спаді з початку року на рівні -14% через зменшення стимулів для споживачів.
Спостерігається зростання експорту гібридних автомобілів (PHEV) з Китаю до Європи, оскільки виробники, такі як BYD та Chery, прагнуть отримати частку ринку в регіоні та уникнути вищих тарифів на електромобілі.

Північна Америка

Північноамериканський ринок електромобілів (США, Канада та Мексика) зріс на 5% з початку 2025 року, причому мексиканський ринок зростав найшвидшими темпами (майже вдвічі більше, ніж у попередньому році) завдяки зростанню китайського експорту до країни.
Угода про тарифи між США та Великою Британією призвела до 10% тарифу на максимум 100 000 британських автомобілів, причому Jaguar Land Rover є основним виробником, який експортує автомобілі з Великої Британії до США. Однак лише невелика кількість цих транспортних засобів є електромобілями (~5%).
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Друга торгівельна угода була укладена минулими вихідними між США та Китаєм. Взаємні тарифи були знижені на 90-денний період. Однак тарифи на автомобілі та запчастини залишаються чинними.

Китай

Китайський ринок зріс на 35% у січні-квітні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі електромобілів знизилися на 9% у квітні 2025 року порівняно з березнем 2025 року, проте продажі зросли на 32% порівняно з квітнем 2024 року.
США та Китай оголосили про зниження тарифів, включаючи скасування деяких тарифів та призупинення дії інших на 90 днів. Великі тарифи, раніше запроваджені президентом Байденом на електромобілі, залишаються чинними. Однак ці тарифи не матимуть жодного впливу, оскільки немає значного експорту електромобілів з Китаю до США, радше вони діють як запобіжний захід, щоб запобігти виходу китайських виробників оригінального обладнання на ринок США.
За матеріалами:
Телеканал 24
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