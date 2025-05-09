ТОП-5 найнадійніших електромобілів: думка експертів (фото) — Finance.ua

ТОП-5 найнадійніших електромобілів: думка експертів (фото) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

ТОП-5 найнадійніших електромобілів: думка експертів (фото)

З огляду на те, що в класі електромобілів з’являється багато нових моделей та брендів, це один із найцікавіших секторів ринку нових автомобілів.

Цього року в опитуванні надійності What Car? було зібрано дані про 34 повністю електричні моделі. Повний список за посиланням

Читайте також Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)

Найпоширеніші несправності електричних моделей пов’язані не з їхніми електродвигунами чи акумуляторними блоками електромобілів, це електричні проблеми, які також впливають на гібридні та бензинові версії тих самих або подібних моделей.

Перше місце

Згідно з останнім опитуванням, MINI Electric, випущений між 2020 і 2024 роками, був автомобілем номер один.

фото What Car?

Модель хетчбека з запасом ходу 233 кілометри отримала вражаючий рейтинг надійності 98,4%, випередивши своїх конкурентів.

WhatCar? пояснив, що лише 5% власників взагалі повідомляли про проблеми зі своїми транспортними засобами. Ці незначні проблеми були пов’язані з електрикою двигуна та акумулятором Volt, хоча ремонт було проведено безкоштовно.

Читайте також ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто

Як тільки виникали проблеми, власники повідомляли, що поверталися за кермо свого автомобіля приблизно через день-тиждень.

Друге місце

Популярний Nissan Leaf був наступним у рейтингу надійності WhatCar, і модель похвалили за її надійність.

фото What Car?

Один з найпоширеніших електромобілів на дорогах отримав рейтинг надійності 95,6%, причому лише 11% моделей, досліджених для опитування, мали якийсь збій.

Третє місце

BMW i4 посів третє місце у списку з балом надійності 95,5%. Дослідження показує, що 27% власників заявили, що їхні автомобілі мали проблеми, але більшість із них були незначними.

фото What Car?

Водії повідомляли про проблеми з кузовом та немоторною електрикою, зокрема про деякі проблеми з акумулятором та зарядкою.

Четверте місце

Renault Megane E-Tech (2022-present)

Хоча Renault Megane E-Tech може здатися знайомим, він не схожий на жодну іншу попередню модель Megane. Хоча це хетчбек, він має масивний стиль, схожий на позашляховик. Проте, він не сидить високо на дорозі, як позашляховик, і насправді за розміром та стилем ближчий до MG4. До позитивних рис належать комфортна їзда, тихий та вишуканий автомобіль на автомагістралях, а також конкурентоспроможний запас ходу.

Читайте також Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму

Лише 14% власників Renault Megane E-Tech мали якісь проблеми зі своїми автомобілями, і ці проблеми стосувалися електрики, оздоблення салону, системи супутникової навігації/інформаційно-розважальної системи та підвіски. Проблеми не призвели до того, що жоден автомобіль був непридатним для керування, і всі несправності були усунені менш ніж за тиждень; 25% автомобілів було виправлено протягом дня або менше.

П"яте місце

Volkswagen e-Up (2013−2023)

Створений на базі міського автомобіля Volkswagen Up e-Up компактний і швидкий у їзді по місту, а також досконалий для їзди по автомагістралі. Його офіційний запас ходу становить 161 милю, що менше, ніж у багатьох більших конкурентів, але все ж перевершує показники Mini Electric та Honda E.

Повільний ремонт був головною проблемою 13% власників Volkswagen e-Up, чиї автомобілі вийшли з ладу. Дві третини несправних автомобілів перебували в майстерні більше тижня. Принаймні, автовиробник оплатив усі ремонтні роботи, знявши фінансові збитки. До проблемних місць належали кондиціонер, 12-вольтовий акумулятор та електрообладнання, що не пов’язане з двигуном.

Купуйте Зелену карту швидко, вигідно та без переплат! Більше часу для подорожей, менше для оформлення. Кілька хвилин — і поліс у вас на Email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.