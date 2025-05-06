Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму — Finance.ua

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Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму

Технології&Авто
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Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму
Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму
Цікаві тенденції спостерігаються на українському ринку нових автомобілів.
Дилерські холдинги змогли переломити негативний тренд авторинку у перші 3 місяці і у квітні вийти на позитивні показники.
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Такі підсумки констатують у більшості дилерських холдингів України, які контролюють >50% продажів.
Так, у квітні спостерігалося зростання частки загального ринку нових легкових автомобілів на 7,5%, що стало дуже позитивним сигналом для всього авторинку.
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У порівнянні з обсягами, які фіксували в автосалонах у березні зростання було ще більш помітним +18%. Тому, можна засвідчити, що авторинок вийшов із «зони поганих новин» і увійшов на позитивний тренд.
Опитані AUTO-Consulting дилерські холдинги засвідчили певні зміни серед брендів. Так, лідируюча група не дуже змінилася:
  • Toyota,
  • Renault,
  • Skoda.
А от далі відбувалися істотні зміни. Маємо у Топ-10 вже два китайських бренди. Змінюються вподобання клієнтів і щодо преміальних авто. У квітні значно зросли продажі Land Rover, який вже почав претендувати на статус № 3 серед вишуканих авто.
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За матеріалами:
Autoconsulting
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