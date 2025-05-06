Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму — Finance.ua

Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Український авторинок у квітні дав підстави для оптимізму

Цікаві тенденції спостерігаються на українському ринку нових автомобілів.

Дилерські холдинги змогли переломити негативний тренд авторинку у перші 3 місяці і у квітні вийти на позитивні показники.

Такі підсумки констатують у більшості дилерських холдингів України, які контролюють >50% продажів.

Так, у квітні спостерігалося зростання частки загального ринку нових легкових автомобілів на 7,5%, що стало дуже позитивним сигналом для всього авторинку.

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У порівнянні з обсягами, які фіксували в автосалонах у березні зростання було ще більш помітним +18%. Тому, можна засвідчити, що авторинок вийшов із «зони поганих новин» і увійшов на позитивний тренд.

Опитані AUTO-Consulting дилерські холдинги засвідчили певні зміни серед брендів. Так, лідируюча група не дуже змінилася:

Toyota,

Renault,

Skoda.

А от далі відбувалися істотні зміни. Маємо у Топ-10 вже два китайських бренди. Змінюються вподобання клієнтів і щодо преміальних авто. У квітні значно зросли продажі Land Rover, який вже почав претендувати на статус № 3 серед вишуканих авто.

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