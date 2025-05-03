Які професії можуть зникнути через ШІ: прогноз експертів — Finance.ua

Які професії можуть зникнути через ШІ: прогноз експертів 03.05.2025, 01:11 — Технології&Авто

Які професії можуть зникнути через ШІ: прогноз експертів

Через штучний інтелект роботу втратять приблизно 300 мільйонів осіб.

Такого висновку дійшли в Goldman Sachs, повідомляє Forbes.

Згідно з прогнозом, 25% світового ринку праці буде автоматизовано.

Читайте також Вчені створюють ШІ, який допоможе відновити голос після травм і хвороб

Водночас, як зазначили експерти, ШІ найменше загрожує трудомістким професіям, як-от будівельники, монтажники та співробітники у сфері обслуговування.

За прогнозом міністра фінансів США Скотта Бессента, ШІ може підвищити конкурентоспроможність Америки.

До 2040 року штучний інтелект, найімовірніше, автоматизує або перетворить 50−60% робочих місць, а повне його домінування (80% і вище) стане можливим до 2050 року, якщо вноситимуться постійні інновації.

Які професії під загрозою

Експерти вважають, що деякі робочі місця припинять існування через розвиток ШІ.

Під удар потраплять люди, які займаються введенням даних, плануванням та обслуговуванням клієнтів. Їх, як зазначають експерти, вже витісняють інструменти ШІ, такі як чат-боти та роботизована автоматизація процесів.

Інститут досліджень державної політики у 2024 році дійшов висновку, що 60% адміністративних завдань піддаються автоматизації.

Ларрі Фінк, генеральний директор Black Rock, зазначив, що його компанія оптимізує функції бек-офісу за допомогою ШІ, скорочуючи витрати. Ці ролі, що вимагають повторюваного оброблення даних, у найближчому майбутньому застаріють, оскільки точність ШІ покращуються.

Читайте також Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото

Також зазначено, що штучний інтелект уже може займатися бухгалтерським обліком, фінансовим моделюванням і базовим аналізом даних, оскільки ШІ може обробляти цифри і генерувати звіти швидше за людей.

За прогнозом Джеймі Даймона, генерального директора JPMorgan Chase, до 2030 року 20% аналітичних ролей у банківській сфері опиняться під загрозою.

До того ж, робота помічника юриста, складання контрактів і юридичні дослідження також може виконуватися такими інструментами ШІ, як Harvey і CoCounsel. Вони автоматизують аналіз документів із точністю 90%.

Читайте також ШІ здатний вирішити проблему браку кадрів: прогноз Білла Гейтса

Макроінвестор і засновник хедж-фонду Bridgewater Рей Даліо попередив, що штучний інтелект здатний аналізувати величезні набори даних, що ставить під загрозу ролі, пов’язані з дослідженнями, в академічному середовищі та консалтингу.

Також передбачається, що до 2035 року можуть бути автоматизовані 30% робочих місць у сфері ЗМІ.

За прогнозом, контент, створений ШІ, незабаром домінуватиме в рекламі, хоча людська творчість в оповіданні та високому мистецтві збережеться довше, затримуючи повну автоматизацію.

Зі свого боку у звіті Всесвітнього економічного форуму зазначається, що до 2040 року 40% завдань у сфері програмування можна буде автоматизувати, хоча складні інновації, такі як проривні дослідження і розробки, довше залишатимуться під контролем людини.

Також ШІ може завдати удару по медичній сфері. Згідно з результатами дослідження Lancet, 25% медичних адміністративних завдань можуть зникнути до 2035 року, проте догляд за пацієнтами вимагатиме людської довіри.

У сфері освіти, як пишуть журналісти, лише 10% завдань буде автоматизовано до 2040 року.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.