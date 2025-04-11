Замість ШІ — сотні філіппінців: «розумний» застосунок Nate за $88 млн виявився фейком — Finance.ua
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Замість ШІ — сотні філіппінців: «розумний» застосунок Nate за $88 млн виявився фейком

Технології&Авто
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Замість ШІ — сотні філіппінців: «розумний» застосунок Nate за $88 млн виявився фейком
Замість ШІ — сотні філіппінців: «розумний» застосунок Nate за $88 млн виявився фейком
Стартап Nate обіцяла покупцям покупки в один «клац» завдяки ШІ. Проте насправді замовлення оформлювали сотні філіппінців вручну.
Про це пише TechCrunch.
Nate називав себе «універсальним» шопінг-застосунком зі штучним інтелектом. Стартап було засновано у 2018 році, як такий, де можна купувати товари онлайн за один «клац» — без заповнення форм, номерів картки чи адреси доставлення. Обгортка красива, але за нею буквально ховалися сотні філіппінців.
«Однак насправді Nate значною мірою покладався на сотні підрядників у кол-центрі на Філіппінах, щоб вручну завершити ці покупки», — йдеться у звинуваченні.
Тому Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення у шахрайстві Альберту Сенігеру — засновнику та колишньому CEO стартапу Nate. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка каже, що насправді ніякої автоматизації в застосунку не було. Та і взагалі рівень автоматизації був близький до нуля.
Хоча Nate купував якісь ШІ-рішення та наймав спеціалістів з data science. З усім цим це не мало нічого спільного з реальним функціоналом застосунку. Але гучні заяви спрацювали — до 2021 року Nate зібрав понад $88 млн, де інвесторами були Renegade Partners, Coatue та Forerunner Ventures.
Усе почало сипатися, коли в компанії закінчилися гроші. За інформацією Мін’юсту США, у січні 2023 року стартап був змушений розпродати активи. Інвестори втратили майже все та отримали збитки.
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Nate раніше підозрювали, що там насправді не так все «чисто». У 2022 році казали про масове використання підрядників. Зате тепер інформація отримала офіційне підтвердження від федеральних слідчих.
Чи така ситуація трапляється вперше? Звичайно, що ні. У 2024 році Amazon «погоріла» на тому, що каси Just Walk Out — «тріумф ШІ» — виявився результатом роботи тисячі працівників-індійців. Крім того, EvenUp — юрфірма теж видавала людську роботу за автоматизовану, як і низка компаній з Філіппін.
Тож якщо наступного разу хтось заявить, що його сервіс працює на ШІ, де не треба нічого вводити та робити — варто ставитися до цього більш скептично — можливо, десь у Манілі або Нью-Делі зараз якраз працює чергова нічна зміна.
За матеріалами:
ITC.ua
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