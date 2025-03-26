Microsoft запускає шість нових ШІ-агентів для кіберзахисту — Finance.ua

Microsoft запускає шість нових ШІ-агентів для кіберзахисту Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Microsoft запускає шість нових ШІ-агентів для кіберзахисту

Microsoft анонсувала запуск шести нових ШІ-агентів, які стануть частиною платформи Security Copilot. Нові інструменти, що з’являться в тестовому доступі вже наступного місяця, призначені для автоматизації завдань кібербезпеки, зокрема обробки інцидентів фішингу, втрати даних, моніторингу вразливостей та пріоритезації критичних загроз.

Про це пише The Verge

«Шість агентів Microsoft Security Copilot дозволяють командам автономно працювати з великими обсягами задач у сфері безпеки та ІТ, водночас інтегруючись з екосистемою Microsoft Security», — зазначив Васу Джаккал, віцепрезидент з питань безпеки Microsoft.

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Окрім власних рішень, Microsoft співпрацює з партнерами, серед яких OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium та Fletch. Їхні агенти розширюють можливості платформи — наприклад, OneTrust допоможе у розслідуванні витоків даних, а Aviatrix дозволить ефективніше аналізувати причини мережевих збоїв.

Компанії дедалі активніше інтегрують подібні ШІ-агенти в корпоративні рішення. Microsoft вже оновила бізнес-версію Copilot, запропонувавши користувачам безкоштовний чат та можливість оплачувати доступ до агентів за використанням.

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Покращення торкнулися й захисту користувачів Microsoft Teams. З наступного місяця Microsoft Defender for Office 365 розпочне захищати Teams від фішингових атак, шкідливих посилань та вкладень.

Більше новин компанія обіцяє оприлюднити 9 квітня під час заходу Microsoft Secure.

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