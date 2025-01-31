Дохід Microsoft від штучного інтелекту зріс на 175% — Finance.ua
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Дохід Microsoft від штучного інтелекту зріс на 175%

Фондовий ринок
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Дохід компанії Microsoft у другому кварталі 2025 фінансового року, який закінчився 31 грудня 2024 року, склав $69,6 млрд, що на 12% більше ніж у той же період попереднього року. Про це йдеться у фінансовому звіті IT-гіганта.
Операційний прибуток склав $31,7 млрд, на 17% більше ніж попереднього року. Також компанія зазначила 10% приріст чистого прибутку — $24,1 млрд. Сервіси для продуктивності та бізнесу принесли компанії $29,4 млрд, на 14% більше ніж за попередній рік.
Дохід від продуктів Microsoft 365 Commercial зріс на 15%, від хмарних сервісів — на 16%. Також зріс дохід від LinkedIn на 9%. Доходи від Microsoft 365 Consumer також зросли на 8%.
Дохід Microsoft від штучного інтелекту (ШІ) зріс на 175% у порівнянні з попереднім роком — до $13 млрд. Разом з тим, завдяки росту галузі штучного інтелекту, дохід від Azure та інших хмарних сервісів зріс на 31%.
Microsoft повернула $9,7 млрд акціонерам у вигляді дивідендів і викупу акцій у другому кварталі 2025 фінансового року.
За матеріалами:
borgexpert
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