Вчені створюють ШІ, який допоможе відновити голос після травм і хвороб — Finance.ua

Вчені створюють ШІ, який допоможе відновити голос після травм і хвороб Сьогодні 08:33

Вчені створюють ШІ, який допоможе відновити голос після травм і хвороб

Науковці роблять значний прорив у створенні технології, яка перетворює думки на мову. Це відкриття може допомогти людям, які втратили здатність говорити через хвороби мозку, зберігши при цьому ясну свідомість.

Система працює тільки тоді, коли людина свідомо формулює слова в думках. Вона може бути корисною і для тих, хто з дитинства має труднощі з мовленням, зокрема при аутизмі чи ДЦП.

У березні 2025 року команда нейрохірурга Едварда Чанга з Каліфорнійського університету представила результати дослідження. Жінка, яка втратила голос після інсульту і не говорила 18 років, подумки вимовляла слова. Нейросітка навчилася перетворювати ці імпульси у звуки. Система видає до 48 слів за хвилину з затримкою лише в одну секунду — це втричі повільніше за нормальну мову, але все ж великий прогрес.

Паралельно компанія Precision Neuroscience розробляє нові сенсори для точнішого зчитування мозкової активності. Їхній пристрій уже протестовано на 31 добровольці. Наступний етап — створення імплантів, які можна залишати в тілі надовго.

Наразі система розпізнає до 98% слів, але ще не передає емоції чи інтонацію. Також викликом залишається довге індивідуальне навчання. Якщо вдасться створити універсальні моделі, це значно пришвидшить адаптацію для нових користувачів.

itechua За матеріалами:

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