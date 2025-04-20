Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото

Технології&Авто
30
Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото
Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото
Від штучного інтелекту тепер сховатися ще важче — остання модель ChatGPT може вгадувати місцеперебування майже з будь-якого фото.
GPT-o3 демонструє дивовижну здатність визначати геолокацію зображень без GPS-метаданих. У мережі користувачі масово почали надсилати йому фото з підписом «GeoGuess», щоб отримати доволі точне припущення про місце знімання. Але модель не просто пише локацію, а обґрунтовує свою логіку, на якій базується відповідь.
Читайте також
Наприклад, один користувач навмисне прибрав метадані, зробивши скриншот картинки з пляжем Прая-де-Санта-Моніка в Кабо-Верде. GPT-o3 надало точну і правильну відповідь всього за 24 секунди. Його логічний висновок базувався на відтінку води, кольору піску, формою прибою та навіть атмосферою на горизонті. Хоча рівень впевненості був середній, але здогад влучний.
Щоб ускладнити завдання, тестер завантажив скрін книжкового магазину без метаданих. ChatGPT довго аналізував усе — від перського килима до освітлення — і навіть порівнював з відомими лондонськими та нью-йоркськими книгарнями. Але цього разу результату не було. Потім сталися технічні збої — популярність цієї функції відчутно навантажує систему.
Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото
Після перезавантаження GPT-o3 вгадав місце розташування селфі, знятого в центрі Нью-Йорка — конкретно перед Cipriani на 42-й вулиці. На фото не було жодних підписів, але і за таких умов у моделі пішло 56 секунд. Вона видала координати з поясненням, що вгадала за характерним написом, навісом, видом на будівлі та навіть зеленим будівельним контейнером Evergreen.
Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото
Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото
У наступних тестах модель вгадувала лише країну або острів, іноді помилялася на кілька десятків кілометрів, але загалом показала дивовижні навички. Наприклад, вона вгадала острів Антигуа і навіть пляж, хоч і не зовсім точний.
Читайте також
Усе це виглядає як забавка для тих, хто любить OSINT, але викликає очевидні запитання щодо конфіденційності. Достатньо викласти фото в інтернет — і хтось із доступом до ChatGPT Plus уже може дізнатися, де ви були. Не тільки друзі, але й роботодавці, органи влади або просто випадкові люди, можливо не завжди з добрими намірами.
Поки що це просто ще один вірусний тренд. Але ми вже бачимо, наскільки далеко вже просунулися візуальні моделі GPT — і, напевне, важливо двічі подумати, перш ніж викладати чергове фото з мандрівок або з місця, де ви перебуваєте прям в цю секунду. Загалом слідкувати за людьми може стати ще простіше, ніж було до цього.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems