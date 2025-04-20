Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото — Finance.ua

Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото Сьогодні 05:41 — Технології&Авто

Від ШІ не сховатись: нова версія ChatGPT визначає координати локації за одним фото

Від штучного інтелекту тепер сховатися ще важче — остання модель ChatGPT може вгадувати місцеперебування майже з будь-якого фото.

GPT-o3 демонструє дивовижну здатність визначати геолокацію зображень без GPS-метаданих. У мережі користувачі масово почали надсилати йому фото з підписом «GeoGuess», щоб отримати доволі точне припущення про місце знімання. Але модель не просто пише локацію, а обґрунтовує свою логіку, на якій базується відповідь.

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Наприклад, один користувач навмисне прибрав метадані, зробивши скриншот картинки з пляжем Прая-де-Санта-Моніка в Кабо-Верде. GPT-o3 надало точну і правильну відповідь всього за 24 секунди. Його логічний висновок базувався на відтінку води, кольору піску, формою прибою та навіть атмосферою на горизонті. Хоча рівень впевненості був середній, але здогад влучний.

Щоб ускладнити завдання, тестер завантажив скрін книжкового магазину без метаданих. ChatGPT довго аналізував усе — від перського килима до освітлення — і навіть порівнював з відомими лондонськими та нью-йоркськими книгарнями. Але цього разу результату не було. Потім сталися технічні збої — популярність цієї функції відчутно навантажує систему.

Після перезавантаження GPT-o3 вгадав місце розташування селфі, знятого в центрі Нью-Йорка — конкретно перед Cipriani на 42-й вулиці. На фото не було жодних підписів, але і за таких умов у моделі пішло 56 секунд. Вона видала координати з поясненням, що вгадала за характерним написом, навісом, видом на будівлі та навіть зеленим будівельним контейнером Evergreen.

У наступних тестах модель вгадувала лише країну або острів, іноді помилялася на кілька десятків кілометрів, але загалом показала дивовижні навички. Наприклад, вона вгадала острів Антигуа і навіть пляж, хоч і не зовсім точний.

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Усе це виглядає як забавка для тих, хто любить OSINT, але викликає очевидні запитання щодо конфіденційності. Достатньо викласти фото в інтернет — і хтось із доступом до ChatGPT Plus уже може дізнатися, де ви були. Не тільки друзі, але й роботодавці, органи влади або просто випадкові люди, можливо не завжди з добрими намірами.

Поки що це просто ще один вірусний тренд. Але ми вже бачимо, наскільки далеко вже просунулися візуальні моделі GPT — і, напевне, важливо двічі подумати, перш ніж викладати чергове фото з мандрівок або з місця, де ви перебуваєте прям в цю секунду. Загалом слідкувати за людьми може стати ще простіше, ніж було до цього.

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