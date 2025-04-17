OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме — Finance.ua
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OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме

Технології&Авто
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OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме
OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме
OpenAI оголосила про запуск нової функції в ChatGPT — бібліотеки зображень, що дозволяє користувачам легко знаходити й переглядати ілюстрації, створені за допомогою штучного інтелекту, пише The Verge. Функція вже доступна на мобільних пристроях для користувачів Free, Plus та Pro-версій, а також поступово з’являється у вебверсії.

Як працює бібліотека зображень в ChatGPT

Новий розділ з’являється в бічному меню ChatGPT. Після натискання на нього відкривається сітка зображень, які раніше були згенеровані користувачем. Крім того, інтерфейс дозволяє створити нову картинку безпосередньо з бібліотеки — це значно полегшує навігацію та управління візуальним контентом.
Користувачі iOS вже повідомляють про доступ до нової функції та зазначають, що бібліотека працює так само, як і демонструється у короткому відео компанії. Вебверсія оновлюється поступово, і, ймовірно, стане доступною всім користувачам найближчим часом.
Функція стане в пригоді тим, хто регулярно створює велику кількість візуального контенту в ChatGPT, чи просто хоче зберегти й переглядати свої творчі експерименти, наприклад, ілюстрації в стилі Studio Ghibli.
За матеріалами:
speka.media
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