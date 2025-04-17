OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме — Finance.ua

OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

OpenAI запускає бібліотеку зображень у ChatGPT: як це працюватиме

OpenAI оголосила про запуск нової функції в ChatGPT — бібліотеки зображень, що дозволяє користувачам легко знаходити й переглядати ілюстрації, створені за допомогою штучного інтелекту, пише The Verge. Функція вже доступна на мобільних пристроях для користувачів Free, Plus та Pro-версій, а також поступово з’являється у вебверсії.

Як працює бібліотека зображень в ChatGPT

Новий розділ з’являється в бічному меню ChatGPT. Після натискання на нього відкривається сітка зображень, які раніше були згенеровані користувачем. Крім того, інтерфейс дозволяє створити нову картинку безпосередньо з бібліотеки — це значно полегшує навігацію та управління візуальним контентом.

All of your image creations, all in one place.



Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj — OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025

Користувачі iOS вже повідомляють про доступ до нової функції та зазначають, що бібліотека працює так само, як і демонструється у короткому відео компанії. Вебверсія оновлюється поступово, і, ймовірно, стане доступною всім користувачам найближчим часом.

Функція стане в пригоді тим, хто регулярно створює велику кількість візуального контенту в ChatGPT, чи просто хоче зберегти й переглядати свої творчі експерименти, наприклад, ілюстрації в стилі Studio Ghibli.

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