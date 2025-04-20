ChatGPT запамʼятовуватиме більше інформації про користувачів — Finance.ua

ChatGPT запамʼятовуватиме більше інформації про користувачів
OpenAI оголосила про запуск функції пам’яті в ChatGPT.
Про це повідомили в компанії.
Тепер чат-бот зможе запам’ятовувати вподобання користувача, щоб давати більш персоналізовані відповіді.
Що змінилося
Функція пам’яті дає змогу чат-боту згадувати деталі з попередніх розмов — наприклад, стиль відповідей, інтереси, ім’я користувача або тип запитів.
Це має зробити спілкування з ChatGPT більш зручним, бо користувачу більше не потрібно повторювати вже сказане.
Крім того, користувач може сам попросити бота запам’ятати конкретну інформацію — наприклад, улюблену тему чи робочий проєкт.
Кому доступна функція
Наразі пам’ять доступна користувачам підписки ChatGPT Pro. Найближчим часом її також отримає підписка ChatGPT Plus. У безплатній версії нововведення поки що не працює, дату запуску не повідомляють.
Проте користувачі з країн ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії й Ліхтенштейну тимчасово не зможуть скористатися новою функцією через потребу додаткової перевірки відповідності місцевому законодавству.
Як керувати пам’яттю
Пам’ять у ChatGPT можна вимкнути повністю або видалити окремі збережені факти. Це робиться у розділі «Персоналізація» в налаштуваннях.
Також доступна опція «Тимчасового чату» — тоді жодні дані не зберігаються.
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