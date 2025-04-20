ШІ здатний вирішити проблему браку кадрів: прогноз Білла Гейтса — Finance.ua

ШІ здатний вирішити проблему браку кадрів: прогноз Білла Гейтса Сьогодні 11:20 — Технології&Авто

ШІ здатний вирішити проблему браку кадрів: прогноз Білла Гейтса

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект має потенціал вирішити хронічну нестачу не тільки лікарів і вчителів, але й низки інших професій.

Про це він сказав у подкасті «People by WTF», повідомляє Business Insider.

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«Штучний інтелект прийде і забезпечить медичний IQ, і дефіциту не буде», — переконаний Гейтс.

Де дефіцит лікарів особливо критичний

Гейтс звернув увагу на нестачу медпрацівників в Індії, Африці та США. За даними Асоціації американських медичних коледжів, до 2036 року в США може бракувати до 86 тис. лікарів.

«Країна потребує сотень тисяч лікарів, щоб забезпечити однакову кількість медичної допомоги всім, включаючи меншини, тих, хто не має медичного страхування, і людей, які живуть у сільській місцевості», — сказав Майкл Ділл Business Insider.

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Додатковий тиск створює старіння населення — кількість лікарів-геріатрів скорочується, а пацієнтів більше. Це може спричинити кризу якості медичної допомоги.

Медичні ШІ-стартапи стають популярними

На цьому тлі зростає інтерес до медичних AI-стартапів. Suki, Zephyr AI, Tennr — компанії, які обіцяють автоматизацію задач, полегшення діагностики, вибір нових методів лікування.

У грудні Business Insider писав, що галузь залучила мільярди інвестицій. McKinsey оцінила потенційне зростання продуктивності у $370 мільярдів.

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Освіта стикається з подібними проблемами. 86% державних шкіл США повідомили про труднощі з наймом вчителів у 2023−2024 навчальному році. 45% вказали на нестачу персоналу.

У Британії лондонський David Game College протестував використання ChatGPT у викладанні. 20 учнів протягом року застосовували ШІ в англійській, математиці, біології та інформатиці. Попри побоювання щодо шахрайства, викладачі заявили BI, що генеративний ШІ економить час і може покращити навчання.

ШІ замінить ручну працю

Гейтс розширює цю тему. На його переконання, ШІ торкнеться не лише лікарів і вчителів.

«Руки повинні бути дуже якісними, щоб робити такі речі. Ми цього досягнемо», — сказав він, говорячи про працівників на заводах, будівництві та в готелях.

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Nvidia вже інвестує в гуманоїдних роботів, здатних замінити людей у ручній праці. Мета — скоротити витрати та підвищити ефективність.

Гейтс вважає, що майбутнє принесе зменшення кількості робочих місць або зміну їх суті:

«Ви можете вийти на пенсію раніше, ви можете працювати скорочений робочий тиждень… Це вимагатиме майже філософського переосмислення питання: «Добре, а що робити далі?»

Він визнає, що йому самому складно змінити мислення: «Нам важко — у моєму випадку, провівши майже 70 років у світі дефіциту — навіть змінити свій розум».

Гейтс нагадав, що ще у 1930 році економіст Джон Мейнард Кейнс передбачав 15-годинний робочий тиждень. Але через 100 років більшість людей працюють по 40 годин.

«Мені не потрібно працювати. Я обираю працювати. Чому? Тому що це весело», — сказав він.

УНІАН За матеріалами:

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