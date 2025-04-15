ШІ-стартап співзасновника OpenAI зі створення суперінтелекту залучив $2 млрд — Finance.ua

ШІ-стартап співзасновника OpenAI зі створення суперінтелекту залучив $2 млрд Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

ШІ-стартап співзасновника OpenAI зі створення суперінтелекту залучив $2 млрд

Safe Superintelligence (SSI), заснований колишнім співзасновником OpenAI Іллею Суцкевером, залучив $2 млрд інвестицій за оцінкою в $32 млрд. Компанію заснували в червні 2023 року, вона раніше здобула $1 млрд за оцінкою в $5 млрд.

Раунд очолила венчурна фірма Greenoaks із вкладенням у розмірі $500 млн. Також в угоді брали участь Lightspeed Venture Partners і Andreessen Horowitz. На думку експертів, цей раунд свідчить, що стійкий інтерес до ШІ-інвестицій зберігається, попри макроекономічну нестабільність у США.

Суцкевер пішов з OpenAI після конфлікту з генеральним директором Семом Альтманом. SSI він створив разом із Деніелом Гроссом (раніше Apple) і дослідником Деніелом Леві. Команда заявляє про намір розробити ШІ, що перевершує поточні моделі від OpenAI, Google та Anthropic.

Офіси SSI розташовані в Пало-Альто і Тель-Авіві. Компанія не розкриває технічних деталей навіть інвесторам. За словами джерел, розробка ведеться в умовах підвищеної конфіденційності, а акцент зроблено на масштабування і безпеку майбутнього ШІ.

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Суцкевер раніше керував напрямком «вирівнювання» в OpenAI, завдання якого — зберегти ШІ підконтрольним людині. Цю місію він переніс у SSI, поставивши за мету створення контрольованого суперінтелекту нового покоління, згідно з офіційними заявами компанії.

SSI відмовляється від коментарів щодо свіжого раунду. Однак за повідомленнями ЗМІ, стартап уже став одним із найдорожчих ШІ-проєктів у світі. На тлі успіху SSI аналогічну компанію створила і колишній CTO OpenAI Міра Мураті.

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