Amazon представив нову модель штучного інтелекту — Finance.ua

Amazon представив нову модель штучного інтелекту Сьогодні 03:26 — Технології&Авто

Amazon представив нову модель штучного інтелекту

Американська технологічна компанія Amazon випустила нову модель на основі штучного інтелекту, яка може виконувати дії у веб-браузері від імені користувача.

Про це повідомляє CNBC

Нова модель під назвою Nova Act має допомогти розробникам створити «агентів» або програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке може виконувати багатоетапні завдання для користувачів без нагляду.

У Amazon показали, що Nova Act шукає «квартири, до яких можна дістатися на велосипеді від залізничної станції» як один із прикладів завдань, які вона може виконати.

Зазначається, що нині все більше компаній створюють «ШІ-агентів», виходячи таким чином за межі зосередження своєї уваги на моделях, які можуть генерувати текст та зображення.

Наприклад, ШІ-стартап Anthropic, що підтримується Amazon і був заснований колишніми дослідниками OpenAI, випустив свій інструмент під назвою Computer Use у жовтні.

Читайте також Amazon презентував свій перший квантовий чип Ocelot

Стартап заявив, що інструмент може інтерпретувати те, що відображається на екрані комп’ютера, вводити текст, переміщатися по веб-сайтах і виконувати завдання за допомогою будь-якого програмного забезпечення та перегляду Інтернету в режимі реального часу.

У січні цього року OpenAI випустила подібну модель під назвою Operator. Вона автоматизує такі завдання, як планування відпусток, заповнення різних заявок, бронювання столиків у ресторанах і замовлення продуктів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.