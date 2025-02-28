Amazon презентував свій перший квантовий чип Ocelot — Finance.ua

Amazon презентував свій перший квантовий чип Ocelot Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

Amazon презентував свій перший квантовий чип Ocelot

Компанія Amazon презентувала свій перший квантовий чип Ocelot, який покликаний знизити витрати на корекцію помилок у квантових обчисленнях до 90%, пише WSJ. Це важливий крок у розвитку практичних квантових комп’ютерів, заявила Amazon Web Services (AWS).

Презентація Ocelot відбулася 27 лютого — через тиждень після того, як Microsoft оголосив про прорив у квантових обчисленнях, створивши новий стан матерії. А у грудні Google представив чип Willow, який допоможе у вирішенні проблем із корекцією помилок у квантових системах.

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Попри конкуренцію, технологія ще далека від комерційного використання. Експерти оцінюють її перспективи щонайменше на десятиріччя вперед.

Ocelot від Amazon — це прототип, а не повноцінна квантова система, пояснив Оскар Пейнтер, керівник відділу квантового обладнання AWS. Чип створений для тестування можливостей корекції квантових помилок, що стане основою для масштабування технології в майбутньому.

Квантові комп’ютери працюють принципово інакше, ніж традиційні, і можуть виконувати певні обчислення значно швидше. Вони мають потенціал у таких сферах, як розробка ліків, шифрування даних і кібербезпека.

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Amazon, Microsoft і Google працюють над вирішенням проблеми корекції помилок. Amazon почав розробку квантового комп’ютера п’ять років тому, створивши лабораторію на кампусі Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені. Команда, яка також працює в Сан-Франциско, Бостоні та Нью-Йорку, зросла до понад сотні людей.

Компанія розробила новий підхід до корекції квантових помилок, вважає Пол Сміт-Гудсон, аналітик із компанії Moor Insights & Strategy. Хоча Amazon приєднався до перегонів пізніше, він може наздогнати конкурентів, якщо його метод доведе свою ефективність, вважає він.

Amazon прагне залучити бізнес до квантових технологій. Торік компанія запустила консультаційну програму з квантових обчислень, а в 2019 році представила хмарний сервіс Amazon Braket для розробки та тестування квантових алгоритмів у симуляціях.

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