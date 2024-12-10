Акціонери Amazon закликали компанію розглянути можливість інвестицій у біткоїн — Finance.ua

Акціонери Amazon закликали компанію розглянути можливість інвестицій у біткоїн
Акціонери компанії Amazon закликали раду директорів розглянути можливість інвестицій у біткоїни як захід хеджування ризиків.
Відповідну пропозицію внесла й опублікувала некомерційна організація Національний центр досліджень державної політики (NCPPR).
У листі до ради директорів автори вказують на високий темп інфляції в США, яка знецінює грошові накопичення. Згідно з ним, середнє значення показника останніми роками становило 4,95%, відповідно до даних за індексом споживчих цін (CPI).
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При цьому автори підкреслюють, що як індикатор ця метрика неефективна, і реальний темп інфляції може бути вдвічі вищим.
Станом на 30 вересня 2024 року активи Amazon оцінювали у $585 млрд, з яких $88 млрд — це готівка та її еквіваленти, включно з облігаціями Казначейства США. Однак, оскільки гроші знецінюються, а прибутковість цих цінних паперів нижча за реальний темп інфляції, Amazon фактично ніяк не захищає цей капітал, вважають автори.
Також у листі наводяться дані щодо приросту біткоїна і корпоративних облігацій. Згідно з ним, з початку 2024 року вартість першої криптовалюти зросла на 131%, що в середньому на 126% перевищує показники бондів.
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У розрізі періоду в п’ять років різниця ще більш показова. За цей період біткоїн зріс у середньому на 1246%. І це на 1242% перевищує показники бондів.
Як ще один приклад ефективності такої стратегії наводиться компанія MicroStrategy. Автори листа вказали, що її акції перевершили цінні папери Amazon на 537% у 2024 році.
«Це не поодинокий випадок. Інституційне та корпоративне впровадження стає поширеною практикою. Дедалі більше публічних компаній, таких як Tesla і The Block, додають біткоїни на свій баланс. Другий і четвертий за величиною інвестори Amazon — BlackRock і Fidelity — пропонують своїм клієнтам біткоїн-ETF. Уряд США і зовсім може сформувати біткоїн-резерв у 2025 році», — наголошується в листі.
Як захід хеджування ризику і підтримки подальшого зростання компанії акціонери пропонують інвестувати в біткоїн до 5% від активів Amazon.
Згідно з порталом Bitcoin Treasuries, це зробить Amazon другим за величиною власником першої криптовалюти серед публічних компаній. На першому перебуває MicroStrategy. Вона контролює 402 100 BTC.
Акціонери вимагають, на це вказує згадка в листі про фідуціарні обов’язки ради директорів компанії, розглянути їхню пропозицію на наступних зборах. Вони пройдуть у квітні 2025 року.
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