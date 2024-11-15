Amazon запускає «Haul», щоб конкурувати з дешевими товарами Temu, Shein — Finance.ua

Amazon запускає «Haul», щоб конкурувати з дешевими товарами Temu, Shein
Amazon запускає новий розділ у своєму додатку, орієнтований на товари вартістю 20 дол. або менше, оскільки лідер електронної комерції намагається захиститися від конкуренції з боку недорогих платформ Temu і Shein.
Про це повідомляє WSJ.
Зазначається, що Amazon Haul, став доступним для деяких клієнтів у США з 14 листопада.
Всі товари в новому розділі будуть коштувати не більше 20 доларів, а більшість з них — не більше 10 доларів. Покупки вартістю понад 3 дол можна буде безплатно повернути протягом 15 днів з моменту доставки, що дещо відрізняється від політики повернення в рамках членства в Amazon Prime.
Повідомляється, що товари, замовлені через Haul, доставлятимуться до одного-двох тижнів.
Рішення Amazon спробувати запропонувати товари за нижчими цінами з повільнішою доставкою є прямою відповіддю на конкуренцію з боку Temu.
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