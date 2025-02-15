Хто використовує штучний інтелект у роботі найактивніше — дослідження Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Хто використовує штучний інтелект у роботі найактивніше — дослідження, Фото: freepik

Сьогодні ШІ здебільшого використовується в розробці ПЗ та технічних завданнях з написання текстів. Приблизно 36% професій залучають його щонайменше у чверті своїх завдань, а майже 4% — у понад 75% випадків.

Про це розповідає Work.ua з посиланням на звіт Anthropic Economic Index про вплив штучного інтелекту на ринки праці та економіку.

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Дослідження базується на аналізі мільйонів анонімних розмов на Claude. ai та показує, як ШІ інтегрується у вирішення реальних економічних завдань.

Основні висновки дослідження

ШІ частіше доповнює роботу людини (57%), розширюючи її можливості, ніж автоматизує завдання (43%), виконуючи їх самостійно.

ШІ частіше використовують у середньо- та високооплачуваних професіях, як-от програмування та аналіз даних, але рідше — у низько- та високооплачуваних ролях.

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Це пояснюється як обмеженнями технології, так і практичними бар’єрами її впровадження.

Використання ШІ за типами робочих місць

Найбільше ШІ використовується у сфері комп’ютерних та математичних наук, зокрема серед інженерів-програмістів.

На цю категорію припадає 37% запитів до Claude. ai — переважно для модифікації ПЗ, налагодження коду та усунення збоїв у мережі.

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Друге місце займають сфери мистецтва, дизайну, спорту, розваг і медіа (10%), де ШІ використовують для написання та редагування текстів.

Найменше запитів надходило від галузей, що вимагають фізичної праці, як-от сільське господарство, рибальство та лісове господарство (0,1%).

Глибина використання ШІ в професіях

Аналіз показав, що дуже мало професій використовують штучний інтелект для виконання більшості пов’язаних із ними завдань: лише 4% професій використовують ШІ для щонайменше 75% завдань.

Водночас помірне застосування значно поширеніше — орієнтовно 36% професій залучають ШІ щонайменше у чверті своїх робочих процесів.

Використання ШІ та заробітна плата

Як низькооплачувані, так і високооплачувані професії майже не використовують ШІ — зазвичай через потребу працювати руками (наприклад, перукарі та акушери).

Натомість найактивнішими користувачами стали фахівці із середнім і високим рівнем доходу, зокрема програмісти та копірайтери.

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Нагадаємо, Україна готується впровадити штучний інтелект для допомоги безробітним у пошуку роботи.

Мінекономіки зосередило свою роботу на впровадженні ШІ для пошуку вакансій безробітним українцям, на подоланні перешкод для працевлаштування жінок та перенавчанні.

Також Міноборони опрацьовує можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.

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