В Україні шукатимуть роботу для безробітних за допомогою ШІ: в Мінекономіки розповіли деталі — Finance.ua

В Україні шукатимуть роботу для безробітних за допомогою ШІ: в Мінекономіки розповіли деталі Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

В Україні шукатимуть роботу для безробітних за допомогою ШІ: в Мінекономіки розповіли деталі, freepik

Україна готується впровадити штучний інтелект для допомоги безробітним у пошуку роботи. Міністерство економіки зосередило свою роботу на впровадженні ШІ для пошуку вакансій безробітним українцям, на подоланні перешкод для працевлаштування жінок та перенавчанні.

Finance.ua звернувся до пресслужби Мінекономіки та довідався про деталі цієї ініціативи.

«Ми залучаємо міжнародні інституції з багатим досвідом, такі як Інститут глобальних змін Тоні Блера, аби впроваджувати ефективні політики стимулювання українців до економічної активності. Так, Інститут Тоні Блера провів дослідження ринку праці в Україні та надав свої рекомендації щодо напрямків, на яких варто зосередити роботу задля посилення ринку праці. Наразі ми спільно опрацьовуємо ці пропозиції», — зазначили у пресслужбі міністерства.

Там наголосили, що один із напрямків стосується впровадження цифрових технологій на ринку праці, використання штучного інтелекту, що може відкрити нові можливості для ефективного працевлаштування.

«Наразі ми вивчаємо різні можливості, які стосуються автоматизованого підбору роботи, швидкого поєднання запитів роботодавців та кандидатів тощо. Це допоможе зменшити час пошуку роботи, підвищити рівень зайнятості та забезпечити сталий розвиток ринку праці. Впевнені, що штучний інтелект може не просто оптимізувати процес працевлаштування, а й сприяти економічному зростанню, підвищенню податкових надходжень і зниженню соціальних витрат на безробіття. Тому робота в цьому напрямку триває», — відповіли нам в пресслужбі Мінекономіки.

Які можуть бути переваги

Використання ШІ для пошуку роботи в Україні може мати кілька ключових переваг:

швидке найняття та оптимізація витрат. Використання ШІ дозволяє суттєво скоротити час на пошук та відбір кандидатів, знижуючи витрати на рекрутинг;

точний підбір персоналу. Алгоритми ШІ аналізують великий обсяг даних і знаходять кандидатів, чиї навички та досвід максимально відповідають вимогам вакансії;

автоматизація рутинних процесів. ШІ виконує монотонні завдання, такі як аналіз резюме та комунікація з кандидатами, дозволяючи рекрутерам зосередитися на стратегічних завданнях та розвитку команди;

покращення кандидатського досвіду. Завдяки чат-ботам і автоматизованим платформам претенденти швидко отримують відповіді на свої запитання, а процес працевлаштування стає більш прозорим і зручним;

більш обґрунтовані рішення. Аналіз даних у поєднанні з ШІ дає рекрутерам точні та об’єктивні висновки щодо кандидатів;

неупереджена оцінка кандидатів. ШІ відбирає кандидатів за конкретними критеріями, що знижує ризик суб’єктивності та людських помилок під час ухвалення рішень;

постійне вдосконалення процесів. Оскільки ШІ постійно навчається та вдосконалюється, якість рекрутингових процесів із часом лише покращується.

Як саме технологія впливає на зайнятість, які професії найбільше піддаються автоматизації та що очікувати у найближчі 10 років, Finance.ua розповідає в статті:

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