Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму — Finance.ua

Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму Сьогодні 20:08 — Технології&Авто

Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму

Поки Україна готується залучати штучний інтелект до працевлаштування безробітних, у США ШІ стає невід’ємною частиною процесів рекрутингу. Згідно з дослідженням Demandsage, 87% компаній вже активно використовують ШІ для підбору персоналу. Це допомагає значно скоротити час на відбір кандидатів та підвищити ефективність.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Лідирують у цьому процесі компанії з Fortune 500 — 99% з них впровадили ШІ у свої процеси рекрутингу. ШІ дозволяє не тільки автоматизувати сорсинг та аналіз резюме, а й знижує рівень людських упереджень в ухваленні рішень.

65% рекрутерів вказують на зручність використання ШІ для полегшення роботи, а 87% відзначають значне прискорення найму. ШІ також допомагає значно зменшити витрати на рекрутинг і дозволяє компаніям ухвалювати обґрунтованіші рішення.

Конкретні світові приклади

Компанія IBM використовує Watson для аналізу резюме та пошуку найбільш відповідних кандидатів. Це дозволило скоротити час на первинний відбір на 60%.

Косметичний бренд L’Oréal впровадив ШІ-систему Mya для проведення первинних співбесід. Це дозволило обробляти до 13 тис. заявок на стажування щороку, заощаджуючи рекрутерам сотні годин.

Hilton використовує ШІ для проведення відеоінтерв’ю, що дозволило скоротити час найму на 90%.

Unilever використовує ШІ-платформу HireVue для проведення відеоінтерв’ю та оцінки кандидатів. Це дозволило компанії заощадити 100 тис. годин роботи менеджерів та 50 тис. годин роботи кандидатів.

Однак є й невдалі приклади. Компанія Amazon відмовилася використовувати алгоритм на основі ШІ для автоматичного підбору кандидатів. Її визнали як таку, що дискримінує жінок.

2014 року Amazon зібрала команду розробників у Шотландії та поставила перед ними завдання розробити алгоритм для підбору працівників. Інженери створили 500 моделей, які аналізували опубліковані у відкритому доступі резюме і відбирали потрібних кандидатів.

За рік розробники помітили, що алгоритм відбирає непропорційно багато чоловіків. Вони пояснили це тим, що в базі, на якій навчався алгоритм (у неї увійшли резюме працівників Amazon за останні 10 років. — Ред.), виявилося набагато більше чоловіків, ніж жінок.

Таким чином ШІ дійшов висновку, що чоловіки є кращими кандидатами, і частіше пропонував наймати їх. Пізніше від алгоритму вирішили відмовитися.

А що ж придумали в Україні? Детально про це розповіли у статті за посиланням нижче:

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