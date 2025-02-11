Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму — Finance.ua
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Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму

Технології&Авто
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Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму
Рекрутинг майбутнього: як світові компанії використовують ШІ для найму
Поки Україна готується залучати штучний інтелект до працевлаштування безробітних, у США ШІ стає невід’ємною частиною процесів рекрутингу. Згідно з дослідженням Demandsage, 87% компаній вже активно використовують ШІ для підбору персоналу. Це допомагає значно скоротити час на відбір кандидатів та підвищити ефективність.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Лідирують у цьому процесі компанії з Fortune 500 — 99% з них впровадили ШІ у свої процеси рекрутингу. ШІ дозволяє не тільки автоматизувати сорсинг та аналіз резюме, а й знижує рівень людських упереджень в ухваленні рішень.
65% рекрутерів вказують на зручність використання ШІ для полегшення роботи, а 87% відзначають значне прискорення найму. ШІ також допомагає значно зменшити витрати на рекрутинг і дозволяє компаніям ухвалювати обґрунтованіші рішення.

Конкретні світові приклади

  • Компанія IBM використовує Watson для аналізу резюме та пошуку найбільш відповідних кандидатів. Це дозволило скоротити час на первинний відбір на 60%.
  • Косметичний бренд L’Oréal впровадив ШІ-систему Mya для проведення первинних співбесід. Це дозволило обробляти до 13 тис. заявок на стажування щороку, заощаджуючи рекрутерам сотні годин.
  • Hilton використовує ШІ для проведення відеоінтерв’ю, що дозволило скоротити час найму на 90%.
  • Unilever використовує ШІ-платформу HireVue для проведення відеоінтерв’ю та оцінки кандидатів. Це дозволило компанії заощадити 100 тис. годин роботи менеджерів та 50 тис. годин роботи кандидатів.
Однак є й невдалі приклади. Компанія Amazon відмовилася використовувати алгоритм на основі ШІ для автоматичного підбору кандидатів. Її визнали як таку, що дискримінує жінок.
2014 року Amazon зібрала команду розробників у Шотландії та поставила перед ними завдання розробити алгоритм для підбору працівників. Інженери створили 500 моделей, які аналізували опубліковані у відкритому доступі резюме і відбирали потрібних кандидатів.

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За рік розробники помітили, що алгоритм відбирає непропорційно багато чоловіків. Вони пояснили це тим, що в базі, на якій навчався алгоритм (у неї увійшли резюме працівників Amazon за останні 10 років. — Ред.), виявилося набагато більше чоловіків, ніж жінок.
Таким чином ШІ дійшов висновку, що чоловіки є кращими кандидатами, і частіше пропонував наймати їх. Пізніше від алгоритму вирішили відмовитися.
А що ж придумали в Україні? Детально про це розповіли у статті за посиланням нижче:

ШІ в Україні допомагатиме працевлаштовувати безробітних

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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