Google інвестує в ШІ до $75 млрд у 2025 році — Finance.ua

Google інвестує в ШІ до $75 млрд у 2025 році 06.02.2025, 01:29 — Фондовий ринок

Alphabet, холдингова компанія Google Inc., виділить на капітальні інвестиції до $75 млрд у 2025 році, переважно на проєкти у сфері ШІ.

Про це йдеться у фінансовому звіті за IV квартал 2024 року.

«Наші результати свідчать про ефективність нашого диференційованого повнофункціонального підходу до інновацій у сфері штучного інтелекту та про незмінну стабільність наших основних напрямів діяльності. Ми впевнені в майбутніх можливостях, і для прискорення нашого прогресу ми плануємо інвестувати близько $75 млрд у капітальні вкладення у 2025 році», — заявив CEO Google Сундар Пічаї.

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Зазначена генеральним директором сума на 43% вища за капітальні інвестиції компанії у 2023 році — $75 млрд проти $32,3 млрд. Яку саме частину цієї суми буде спрямовано на інвестиції в ШІ-проєкти та розвиток інфраструктури, Пічаї не уточнив.

Однак, імовірно, більша частина, оскільки інші корпорації вже оголосили про збільшення інвестицій у цей сектор. Зокрема, за словами генерального директора Марка Цукерберга, Meta планує витратити «сотні мільярдів».

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Примітно, у зверненні до інвесторів Пічаї згадав про появу конкурентів на ринку, рішень від китайського стартапу DeepSeek, але заявив, що модель Gemini 2.0 Flash перевершує їх.

Що стосується фінансових результатів, виручка компанії в IV кварталі 2024 року склала $96,46 млрд, що на 12% вище, ніж за аналогічний період у 2023 році. Чистий прибуток склав $26,53 млрд.

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