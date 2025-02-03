Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini — Finance.ua

Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini

Google інтегрує в чат-бот Gemini нову модель 2.0 Flash, яка забезпечує швидшу реакцію на запити користувачів та підвищену продуктивність.

Компанія вперше показала Gemini 2.0 Flash у грудні 2024 року та пообіцяла швидко впровадити її у свої продукти. Тоді вона запустила експериментальну версію Gemini Flash 2.0 для користувачів Android та iOS.

Оновлення вже з’явилось як у вебверсії чат-бота, так і у мобільних додатках. Також «протягом наступних кількох тижнів» будуть доступні 1.5 Flash і 1.5 Pro.

Google ще оновила генератор зображень до найновішої версії Imagen 3. Ця модель краще розуміє запити користувача та забезпечує «більш насичені деталі й текстури».

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