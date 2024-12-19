В Android-версії Gemini з’явився доступ до тестової моделі 2.0 Flash — Finance.ua

В Android-версії Gemini з’явився доступ до тестової моделі 2.0 Flash 19.12.2024, 00:13 — Технології&Авто

В Android-версії Gemini з’явився доступ до тестової моделі 2.0 Flash

Google випустила нову тестову модель Gemini 2.0 Flash для Android.

Про це повідомляє 9to5Google

Google випустила нову тестову модель Gemini 2.0 Flash для Android — вона працює швидше, але не завжди коректно.

Нова модель працює швидше, ніж попередня версія 1.5 Pro, але деякі функції можуть не працювати, оскільки вона ще в тестовому режимі. Завантаження файлів поки що недоступне.

Також у новій версії з’явився перемикач, який дозволяє обирати між різними моделями:

1.5 Pro — для складних завдань.

1.5 Flash — для повсякденних запитів.

2.0 Flash Experimental — тестова модель.

Це оновлення з’явиться для більшості користувачів наступного тижня, а для користувачів iPhone — пізніше.

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