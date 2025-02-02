Google вкладається в освітні програми із ШІ — Finance.ua
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Google вкладається в освітні програми із ШІ

Фондовий ринок
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Google вкладається в освітні програми із ШІ
Google вкладається в освітні програми із ШІ
Материнська компанія Google, Alphabet, яка вже зіткнулася з регуляторним натиском, прагне сформувати громадське сприйняття і політику щодо штучного інтелекту напередодні глобальної хвилі регулювання технології.
Про це повідомляє Reuters.
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У вересні генеральний директор компанії Сундар Пічаї оголосив про створення інвестиційного фонду у розмірі 120 мільйонів доларів для створення освітніх програм зі штучного інтелекту.
«Ознайомлення більшої кількості людей і організацій, включаючи уряди, зі штучним інтелектом і використанням інструментів штучного інтелекту сприяє поліпшенню політики в галузі штучного інтелекту і відкриває нові можливості — це благотворний цикл», — сказав Кент Уокер, президент Alphabet з глобальних питань.
У той час як Google змагається з кращими конкурентами у сфері великих технологій, включаючи підтримувані Microsoft OpenAI і Meta на арені ШІ, компанія пам’ятає про суворий регуляторний контроль, з яким вона стикається в своїх існуючих бізнесах у сфері реклами та пошуку.
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У Європейському Союзі Google запропонував продати частину свого рекламного бізнесу, щоб заспокоїти регуляторів, повідомляє Reuters.
У США Міністерство юстиції намагається примусити Google відмовитися від свого веб-браузера Chrome, хоча за адміністрації президента Дональда Трампа цей курс може змінитися.
Тим часом уряди в усьому світі розробляють нові правила щодо питань, які можуть загостритися через ШІ, таких як авторське право і конфіденційність.
За матеріалами:
Економічна Правда
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