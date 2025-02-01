Google пропонує «добровільне звільнення» для розробників Pixel, Chrome і Android — Finance.ua

Google пропонує «добровільне звільнення» для розробників Pixel, Chrome і Android 01.02.2025, 01:01 — Фондовий ринок

Google пропонує «добровільне звільнення» для розробників Pixel, Chrome і Android

Google пропонує добровільно звільнитись працівникам підрозділу Platforms & Devices, який сформували торік, об’єднавши команди Pixel, Chrome й Android. Таким чином компанія хоче, аби в команді лишились ті, хто «глибоко відданий місії», тоді як добровільно звільненим співробітникам запропонують щедрий пакет компенсацій.

Про це заявив представник Google у коментарі TechCrunch.

Причини добровільного звільнення

«Програма добровільного звільнення, запропонована команді Platforms & Devices зі США, надає можливість працівникам добровільно залишити компанію, отримавши вихідну допомогу. Торік ми об’єднали великі організації й ця нова команда має надзвичайний імпульс. Попереду багато важливої ​​роботи, тому ми хочемо, щоб усі були глибоко віддані нашій місії та зосереджені на створенні чудових продуктів, швидко й ефективно», — сказав він.

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Створена торік команда Platforms & Devices першочергово мала займатись впровадженням штучного інтелекту у смартфони та загалом все, що працює під керуванням Android.

Розвиток Google Gemini

Один із головних ШІ-продуктів компанії — модель Google Gemini — за останні місяці розвинулась до великої кількості пропозицій і поширилась на нове обладнання.

Цього місяця ШІ Gemini був презентований як основний асистент на смартфонах серії Samsung Galaxy S25, а раніше — на пристроях Pixel.

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У попередні два роки Google провела кілька серій масштабних звільнень. На 2025-й подібного поки не планували, але пропозиція добровільного звільнення може натякати на масові примусові скорочення у майбутньому.

Як зазначає The Verge, раніше деякі співробітники розповсюдили петицію, що закликала гендиректора початково пропонувати саме добровільну процедуру відходу, перш ніж вдаватися до примусових заходів.

«Раунди звільнень, що тривають, змушують нас почуватися незахищеними», — йдеться в петиції.

«Компанія, безсумнівно, перебуває у міцному фінансовому становищі, тому втрата багатьох цінних колег без пояснення причин ще більше завдає болю».

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