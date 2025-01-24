Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно — Finance.ua
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Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно

Технології&Авто
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Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
Google Gemini стане основним розумним асистентом на смартфонах серії Samsung Galaxy S25, замінивши стандартну Bixby (доступ до помічника не закритий, однак за замовчуванням пристрої запускатимуть саме Gemini).
З цікавого: Gemini зможе виконувати кілька завдань одночасно — наприклад шукати інформацію в інтернеті й одразу надсилати її вашому другу у месенджер чи додавати відповідну подію у календар.
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Підтримка мультизадачності побудована на основі поточних розширень Gemini, які охоплюють різноманітні програми Google і деякі обмежені опції сторонніх розробників, зокрема WhatsApp і Spotify. З доступних програм Samsung для ШІ-помічника — календар, нотатки, нагадування та годинник.
Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
Так само оновлення отримала функція голосової розмови Gemini Live, однак поки вона обмежена смартфонами Galaxy S25 і S24, а також серією Pixel 9. Власники зазначених пристроїв зможуть ділитися зображеннями, файлами та відео YouTube через інтерфейс чату, запитуючи у Gemini відгуки та інформацію.
Google також анонсувала, що такі функції, як спільне використання екрана та трансляція відео в реальному часі, з’являться в Gemini на Android найближчими місяцями. З покращень для Circle to Search — автоматичне розпізнавання номерів телефонів, адрес електронної пошти та URL-адрес для легшої взаємодії.
Серія S25 постачатиметься з 6 безплатними місяцями Gemini Advanced, аби власники могли випробувати найновіші моделі та функції Gemini.
За матеріалами:
ITC.ua
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