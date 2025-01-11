У новому iPhone 18 можуть зʼявитися датчики камери від Samsung — Finance.ua

У новому iPhone 18 можуть зʼявитися датчики камери від Samsung
Samsung розробляє 500-мегапіксельну камеру та багатошаровий датчик. iPhone 18 може стати першим телефоном Apple, який використовує нові датчики.
Про це повідомив інсайдер.
Samsung відома тим, що виробляє різноманітні датчики камери для смартфонів.
Новий витік передбачає, що зараз південнокорейська компанія може працювати над новим 500-мегапіксельним датчиком.
Крім того, прогнозують, що Samsung готує тришаровий датчик зображення для iPhone.
Датчики для iPhone 18
Серія iPhone 18, вихід якої очікується у 2026 році, може стати першим телефоном Apple, який буде використовувати датчики камери виробництва Samsung.
Наразі Sony є основним постачальником датчиків зображення для Apple.
Однак ще у липні аналітик Мін-Чі Куо заявив, що Apple замінить датчики Sony на датчики Samsung у майбутніх моделях iPhone.
Інформатор припускає, що багатошаровий датчик Samsung є більш досконалим, ніж датчики зображення Sony Exmor RS, які зараз використовуються в iPhone. Ймовірно, новий датчик буде використовуватися для основної камери.
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