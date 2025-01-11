У новому iPhone 18 можуть зʼявитися датчики камери від Samsung — Finance.ua

У новому iPhone 18 можуть зʼявитися датчики камери від Samsung Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

У новому iPhone 18 можуть зʼявитися датчики камери від Samsung

Samsung розробляє 500-мегапіксельну камеру та багатошаровий датчик. iPhone 18 може стати першим телефоном Apple, який використовує нові датчики.

Про це повідомив інсайдер.

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Samsung відома тим, що виробляє різноманітні датчики камери для смартфонів.

Новий витік передбачає, що зараз південнокорейська компанія може працювати над новим 500-мегапіксельним датчиком.

Крім того, прогнозують, що Samsung готує тришаровий датчик зображення для iPhone.

Датчики для iPhone 18

Серія iPhone 18, вихід якої очікується у 2026 році, може стати першим телефоном Apple, який буде використовувати датчики камери виробництва Samsung.

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Наразі Sony є основним постачальником датчиків зображення для Apple.

Однак ще у липні аналітик Мін-Чі Куо заявив, що Apple замінить датчики Sony на датчики Samsung у майбутніх моделях iPhone.

Інформатор припускає, що багатошаровий датчик Samsung є більш досконалим, ніж датчики зображення Sony Exmor RS, які зараз використовуються в iPhone. Ймовірно, новий датчик буде використовуватися для основної камери.

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