У січні 2025 року Samsung «завалить» цілою низкою новинок — Finance.ua
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У січні 2025 року Samsung «завалить» цілою низкою новинок

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У перший місяць 2025 року Samsung порадує користувачів щонайменше трьома новинками. Серед них, смартфони, переносні пристрої та перша XR-гарнітура компанії.
За чутками, Samsung має представити:
  • Чотири смартфони: Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Slim.
  • Наступну версію свого смарт-кільця Galaxy Ring.
  • XR-гарнітуру з кодовою назвою «Project Moohan».
За даними видання Wccftech, усі новинки будуть представлені на заході Galaxy Unpacked 2025. Він має відбутися 22 січня наступного року.
Згідно з наявними відомостями, Galaxy S25 Slim також буде показаний під час січневого заходу, втім, пристрій не буде випущено одночасно з трьома іншими смартфонами Galaxy S25. Найімовірніше, він дебютує в другій половині року.
Galaxy Ring 2 стане поліпшеною версією оригінального Galaxy Ring, яке вийшло цього літа. Новинка отримає два додаткові розміри, точніші датчики, покращений ШІ та збільшений час автономної роботи.
Що стосується XR-гарнітури, то аксесуар Samsung не буде схожий на Apple Vision Pro. Замість цього компанія адаптує технології окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses. Очікується, що анонс у січні не буде повноцінною презентацією: покажуть невеликий тизер у вигляді «відео або зображення».
За матеріалами:
УНІАН
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