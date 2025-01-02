У січні 2025 року Samsung «завалить» цілою низкою новинок — Finance.ua

У січні 2025 року Samsung «завалить» цілою низкою новинок Сьогодні 04:40

У перший місяць 2025 року Samsung порадує користувачів щонайменше трьома новинками. Серед них, смартфони, переносні пристрої та перша XR-гарнітура компанії.

За чутками, Samsung має представити:

Чотири смартфони: Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Slim.

Наступну версію свого смарт-кільця Galaxy Ring.

XR-гарнітуру з кодовою назвою «Project Moohan».

За даними видання Wccftech, усі новинки будуть представлені на заході Galaxy Unpacked 2025. Він має відбутися 22 січня наступного року.

Згідно з наявними відомостями, Galaxy S25 Slim також буде показаний під час січневого заходу, втім, пристрій не буде випущено одночасно з трьома іншими смартфонами Galaxy S25. Найімовірніше, він дебютує в другій половині року.

Galaxy Ring 2 стане поліпшеною версією оригінального Galaxy Ring, яке вийшло цього літа. Новинка отримає два додаткові розміри, точніші датчики, покращений ШІ та збільшений час автономної роботи.

Що стосується XR-гарнітури, то аксесуар Samsung не буде схожий на Apple Vision Pro. Замість цього компанія адаптує технології окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses. Очікується, що анонс у січні не буде повноцінною презентацією: покажуть невеликий тизер у вигляді «відео або зображення».

УНІАН За матеріалами:

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