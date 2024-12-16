Розкрито кольори та варіанти пам’яті для всіх моделей Samsung Galaxy S25 — Finance.ua

Розкрито кольори та варіанти пам’яті для всіх моделей Samsung Galaxy S25 Сьогодні 03:11 — Фондовий ринок

Розкрито кольори та варіанти пам’яті для всіх моделей Samsung Galaxy S25

Вихід Samsung Galaxy S25 вже зовсім близько: запуск очікується 22 січня 2025 року. Уже з’явилася інформація про дизайн Galaxy S25 Ultra, а також про версії колірних відтінків і пам’яті зберігання для всіх моделей S25. Тепер з’явився найточніший прогноз про забарвлення і варіанти зберігання для телефонів Galaxy S25.

Що відомо про Galaxy S25

За словами авторитетного інсайдера Samsung, базова модель Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus будуть доступні в наступних кольорах: Срібляста тінь, Темно-синій, М’ятний, Крижаний блакитний. Базова модель Galaxy S25 буде пропонуватися з такими варіантами зберігання: 128 ГБ, 256 ГБ.

Варіанти пам’яті для Galaxy S25 Plus становитимуть: 256 ГБ, 512 ГБ. Кольори для Galaxy S25 Ultra включають: Титановий білосніжний, Титановий сріблясто-блакитний, Титановий сірий, Титановий чорний. Варіанти зберігання для Galaxy S25 Ultra: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Також надійшла інформація про конфігурації RAM для всіх трьох моделей. Базова версія матиме 12 ГБ RAM, а дві інші будуть оснащені 16 ГБ RAM. Вважається, що Galaxy S25 Ultra повертається до більш округлих форм, відмовляючись від колишнього гострого дизайну корпусу.

itechua За матеріалами:

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