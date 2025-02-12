В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування за допомогою ШІ — Finance.ua

В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування за допомогою ШІ Сьогодні 05:44 — Технології&Авто

Міністерство оборони України опрацьовує можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Проєкт спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами.

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«Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання», — наголосила представник секретаріату Національного органу протимінної діяльності, начальник відділу управління інформацією протимінної діяльності управління протимінної діяльності Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Ольга Дробот.

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Вона зазначила, що новітні технології та їх розвиток дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а від так гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.

Крім того, обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.

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