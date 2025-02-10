Техгіганти планують збільшити витрати на ШІ майже на третину до $320 млрд у 2025 році — FT Сьогодні 03:31 — Технології&Авто

Техгіганти планують збільшити витрати на ШІ майже на третину до $320 млрд у 2025 році — FT

Компанії Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta повідомили про сукупні капітальні витрати у розмірі $246 млрд у 2024 році порівняно зі $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цього року витрати можуть перевищити $320 млрд.

Про це пише Financial Times

Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet прогнозують подальші величезні капітальні витрати на ШІ, незважаючи на побоювання інвесторів щодо прибутковості й китайської моделі DeepSeek.

Витрати чотирьох провідних технологічних компаній США вже зросли на 63% минулого року. Тепер керівники обіцяють прискорити інвестиції в ШІ, відкидаючи побоювання з приводу величезних сум, що вкладаються в технологію.

6 лютого генеральний директор Amazon Енді Джассі перевершив Google і Microsoft, прогнозуючи понад $100 млрд капітальних витрат цього року, що більше $77 млрд у 2024 році і понад удвічі більше, ніж $48 млрд у попередньому році. Переважна більшість піде на центри обробки даних та сервери для Amazon Web Services.

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Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла заявив раніше в Давосі, що компанія збираєся витратити $80 млрд на створення Azure.

Очільник Google Сундар Пічаї пообіцяв витратити $75 млрд у 2025-му — на 42% більше, ніж $53 млрд минулого року, і наголосив, що можливості ШІ «настільки великі, наскільки це можливо, і тому ви бачите, як ми інвестуємо, щоб відповідати цьому моменту».

Голова Meta Марк Цукерберг пообіцяв ще збільшити витрати на ШІ на додаток до $40 млрд, інвестованих у 2024 році. За даними FT, у 2025-му на цей напрям спрямують $65 млрд.

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